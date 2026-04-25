映画「ホーム・アローン」で知られる俳優のマコーレー・カルキンと女優ブレンダ・ソングの最も「くだらない」ケンカは、常に「マリオカート」が原因だという。とても負けず嫌いだという2人は同人気ゲームをプレイすると熱が入り過ぎてしまうそうだ。



【写真】弟はアカデミー賞助演男優賞 あどけない兄弟の2ショット

「Cosmo Goes Deep」で「ランニング・ポイント」の共演者である女優のケイト・ハドソンから「パートナーとの一番くだらないケンカは何か」と尋ねられ、ブレンダはこう答えた。「たまにベッドに入ってから『マリオカート』をプレイすることがあるんだけど」「すごい本気になっちゃって、お互いにちょっとキレることがある」「それがたぶん一番くだらないかな」



ブレンダとマコーレーは共通の知人である俳優セス・グリーンを通じて知り合い、2017年に交際をスタートし、22年に婚約した。今では5歳と3歳の息子にも恵まれており、2人の絆は深まるばかりのようで、ブレンダは「アクセス・ハリウッド」に、「私は腰を落ち着けるつもりとかなかったんだけど、まさに彼は私が求めている人だった」と語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）