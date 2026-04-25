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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【錬金術】楽天カードのリボ攻略 手数料ゼロでただ取り」を公開した。動画では、ネコ山が楽天カードの「あとからリボ払い」キャンペーンを利用し、手数料を1円もかけずにポイントだけを獲得する実践的な手法を解説している。



一般的にリボ払いは高い手数料が発生するため敬遠されがちだが、ネコ山はこのキャンペーンを「ポイントをただ取りできる」と断言する。その理由は、クレジットカードの締日直後にリボ払いの計算がされる仕組みを逆手にとり、手数料が発生する前に一括返済してしまうからだ。



具体的な攻略手順として、まずはキャンペーンにエントリーし、規定の金額を利用する。ネコ山は利用先として、明細への反映が早い「ANA Pay」などへのチャージを推奨した。そして、明細に利用履歴が載った瞬間に「あとからリボ払い」に変更し、直後に楽天e-NAVIのチャットサポートなどを通じて全額の繰り上げ返済を申し込むよう説明している。「一瞬でもリボになっていれば条件達成になる」と語り、実際の操作画面を交えながら迷いやすい手順を丁寧に実演した。



動画の後半では、獲得した期間限定ポイントの消化先についても言及。楽天ペイを通じた税金や公共料金の支払いに充てるなど、無駄のない出口戦略まで網羅して解説した。



「とっととやれば誰でも大丈夫」と語るように、リボ払いという言葉に尻込みせず、仕組みを正しく理解して迅速に行動することがポイ活成功の鍵となる。正しい知識を備えれば、リスクを完全に回避しながら賢く資産形成が可能であることを証明した有益な動画である。