フリーアナウンサーの新井恵理那さんが4月24日、自身のインスタグラムを更新。第2子となる長女が1歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 新井恵理那 】娘の1歳の誕生日を報告「この世に生まれてきてくれて、本当にありがとう！」



新井さんは、1歳になった娘とお揃いの服を着た写真を添えて「娘が一歳になったので記念撮影しました」「ブラウスは、娘への誕生日プレゼントとしてお揃いで作っちゃったー…！」「ネックレス風にビーズを付けたり、ヘアリボンを作ったりして、楽しかった」と投稿。





1歳の誕生日を祝い『ONE』と綴ったアルファベットの木製のオブジェとともに撮影した写真を添えて「一年か〜と思うと、なんだかノスタルジックな気持ちに…」と心境を綴っています。





2023年10月に第1子の長男を出産し、現在は2児の母である新井さんは「出産のたびに、自分自身も生まれ直すような感覚があって、あの瞬間に、わたしの人生はまたひとつ、新しい季節へと切り替わったんだな、と思う…」「この世に生まれてきてくれて、本当にありがとう！」と、子どもたちへ感謝の気持ちを綴っています。





そして「まだまだ未熟な母親だけど、一緒に成長していきたいです」と、前向きな思いで締めくくりました。





この投稿を見たファンからは「素敵な親子ショットだね 」「笑顔が溢れてるー」「仲睦まじい家族の雰囲気が画面を通り越して伝わってきます」「いつまでも幸せな家族でいてね」といった温かい声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】