デスクトップ向けの単体キーボードにやわらかいメンブレン採用モデル、パソコン工房
ユニットコムは4月24日、周辺機器ブランド「パソコン工房セレクト」における新製品として、ワイヤレスキーボード（型番：UNI-WL-KB02BK）を発売した。価格は1,980円。
デスクトップ向けの単体キーボードにやわらかいメンブレン採用モデル、パソコン工房
構造的にノートパソコンへの採用がよく見られるメンブレンタイプのキーを採用したワイヤレスキーボード製品。静かに打鍵できるために普段使いからビジネスシーンまで幅広く利用できるとしており、角度調節スタンドや電源ボタンを搭載。配列は108キー 日本語レイアウトで、本体サイズが約W442×D135×H28mm(スタンド使用時高さH:43mm)、重さは約560g。
デスクトップ向けの単体キーボードにやわらかいメンブレン採用モデル、パソコン工房
構造的にノートパソコンへの採用がよく見られるメンブレンタイプのキーを採用したワイヤレスキーボード製品。静かに打鍵できるために普段使いからビジネスシーンまで幅広く利用できるとしており、角度調節スタンドや電源ボタンを搭載。配列は108キー 日本語レイアウトで、本体サイズが約W442×D135×H28mm(スタンド使用時高さH:43mm)、重さは約560g。