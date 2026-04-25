今年3月、中東不安と原油高の影響から、米国株をはじめ世界の株価が下落しました。4月に入って反発の動きがみられるものの、先行きには依然として不透明感が残ります。こうしたなか、不安定な相場環境を嫌気して投資を止めようか迷っている人もいるのではないでしょうか。今回、YouTubeチャンネル登録者数約40万人を誇る鳥海翔FPが、米国株の下落要因を分析するとともに、今後の株価の動きを予想します。

3月の下落から一転、過去最高値へ…2026年米国株の行方

2024年から2025年にかけて急騰を続けた米国株は、2026年に入って一転、3月末にかけて下落基調が続いていました。中東情勢の緊迫化やこれにともなう原油価格の高騰などが背景にありましたが、この時期「米国株はバブルだった」「米国株はもう上がらない」といった意見も少なくなかった印象です。

しかし、2026年4月15日、米S&P500は終値ベースで初の7,000ポイント超えとなる7,022.95を記録し、過去最高値を更新するなど、指数は3月30日を底値にV字回復しています。

では、2026年の米国株はどのような動きが予想されるのか、市場のネガティブな意見を真に受けるべきなのか、考えていきましょう。

株価下落の背景にあった「投資家の期待値」低下

株価は「EPS（企業の1株当たり利益）×PER（株価収益率）」で決まります。PERは投資家の期待や不安を反映したものです。今回の下落が企業の利益減少によるものなのか、それとも投資家の期待値低下によるものなのかを整理すると、答えは後者でしょう。

なぜなら、EPSは四半期ごとに発表されるため、2026年1〜3月期の決算は4月末〜5月初旬ごろにならないと出てきません。今回の下落が本格化した2月末以降も、EPSの数値はまだ確認できていない段階です。それにもかかわらず株価が下落しているということは、企業の実際の利益が悪化したわけではなく、投資家の期待（PER）が低下した結果だと考えられます。

過去の推移をみても、S&P500のEPSは2022年以降、毎年10％前後の水準で着実に増加してきました。利益は右肩上がりなのに株価が下がっているのですから、PERの低下が主因であることは明らかでしょう。

PERが低下した背景には、主に2つの要因があります。

1．中東情勢の緊迫化

2月末に始まった戦争により、投資家は将来の見通しが読みにくくなりました。不確実性が高まると、投資家はリスクを避けようとするためPERが低下します。ただし、戦争が長期化するなかで徐々に状況が読みやすくなれば、PERは回復に向かう可能性が高いでしょう。

2．原油価格高騰に伴う金利上昇懸念

ホルムズ海峡の閉鎖懸念などで原油価格が上昇すると、ガソリンや電気料金、物流コストなど幅広い物価が押し上げられます。これにより、FRBが利下げに慎重になるとの見方が強まり、実際の市場金利も上昇しました。

投資家は「金利が高止まりすれば企業の業績に悪影響が出る」と判断し、株から債券へ資金をシフトさせたのです。結果として、PERは2026年3月末時点で19.6〜20倍程度まで低下しました。

これは適正範囲（15〜20倍）とされる水準に近づいており、極端に割高だった状況は是正されたといえます。

米国株の下落要因はPERの調整…であれば今後は？

では、株価は今後どうなっていくのでしょうか。株価＝EPS×PERの観点で考えると、PERが極端に低下する（現在の20倍程度から10倍や5倍、1倍になる）可能性は極めて低いです。

S&P500のような分散されたインデックスがそこまで崩れることは、現実的に考えにくいでしょう。

一方、EPSについては長期的に見て上昇を続けるのが自然です。資本主義のもとでは、人口増加や通貨供給量の拡大に伴い、物の価格は長期的に上昇します。企業収益もそれに連動して増えていくのが基本的な流れです。

過去のバブル崩壊（日本のバブルやITバブル）では、EPSが根本的に崩れる要因がありました。しかし、現在の米国株にはそうした構造的な問題は見当たりません。つまり、今回の下落は一時的なPER低下による調整であり、EPSの着実な増加基調が続けば、株価は最終的に反発していくとみられます。

情報に振り回されず愚直に投資を続けることで、お金が増えていく

このような局面で大切なのは、目先の株価変動やメディアの報道に振り回されず、長期的な視点で投資を継続することです。

「先行きが不安なので積立投資を止めようと思う」という声もよくいただきますが、これは逆効果です。株価が下落しているときこそ、割安に買える機会です。上がっているときばかり買うと、結果的に高いところで買うことになり、リターンが小さくなります。

投資は「いまこの瞬間」だけでなく、1年後、3年後、5年後、10年後も続けていくものです。今回のような下落時に投資を止めてしまうと、将来の機会損失を招きます。逆に、愚直に継続することで、長期リターンを最大化できます。

筆者は今回の下落の要因を、EPSの崩れではなく一時的なPER低下によるものだと考えています。日本のバブル崩壊やITバブル崩壊のような「構造的な問題」ではありません。だからこそ、表面的な株価変動ではなく、本質的な要因を理解し、冷静に行動することが重要です。

投資初心者にとって、こうした局面で資産を増やす数少ない方法は、正しい知識を持って継続的に投資を続けることです。ぜひこのタイミングを、長期的な資産形成の好機と捉えてください。

鳥海 翔

株式会社Challenger代表取締役

FP（ファイナンシャル・プランナー）／投資家