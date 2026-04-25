なにわ男子、大好評「休みになったらどこへ行く？」道枝駿佑編放送！長尾謙杜編の未公開シーン配信も

なにわ男子が自分たちの知力、体力、個々の能力を結集し、“逆転”をテーマに毎週さまざまな企画に全力でチャレンジする『なにわ男子の逆転男子』。

4月25日（土）は、大好評企画「休みになったらどこへ行く？」の第4弾、道枝駿佑編を放送。

放送終了後からは、TELASA（テラサ）オリジナルコンテンツとして、3月14日に放送された第3弾、長尾謙杜編の“超貴重未公開シーン”が配信される。

◆道枝駿佑の休日に密着！

「なにわ男子メンバーはある日突然、仕事が休みになったら、どこに行って何をするのか？」――昨年放送された大橋和也編＆大西流星編では、なにわ男子のリーダー・大橋、そしてメンバーのことが大好きな大西のプライベートな1日に密着した様子が放送された。

今回はその第4弾となる道枝駿佑編。ある日突然「今日はお休みです」と告げられた道枝はどこへ向かうのか？

まずは「ランチ」と検索を開始し、電話で撮影許可をとろうとするが、なかなか撮影許可がとれず…。苦労してたどり着いたランチの場所とは？

その後、目黒蓮が出演する映画が観たいと六本木の映画館へ向かうが、もちろん撮影はできないので、まさかのスタッフと2人きりで映画鑑賞をすることに。

さらにドラッグストアにも立ち寄り、普段から利用しているというある物を購入。アイドルのリアルすぎる素顔が明らかになる。

仲の良いメンバーや休日の過ごし方を語りながら、次に向かうのは中目黒。

目黒川沿いを気ままに散歩しながらコーヒー屋を探していたはずが、目に入った串カツ屋に思わず寄り道。そしてラストには、以前から興味があったというある場所へ。道枝の自然体な休日に注目だ。

◆素顔満載のTELASA限定版！

地上波放送後には、第3弾となる長尾謙杜編の未公開シーンを含むTELASA限定版を配信。

「今日はお休みです」と告げられたメンバー最年少の長尾。

行ってみたい店をネットでリサーチした長尾がまず向かったのは、普段から1人でよく行くという回転寿司店。自らロケ交渉をしたお店で、「逆転男子でやってみたいこと」を考えながら寿司を“爆食い”する。

吉祥寺のカフェでクレープとコーヒーを堪能しながら幸せな休日を噛み締めた長尾が次に向かったのは、なんとブタカフェ。

そしてブタに癒された後は、古着屋へ。自宅には“衣装部屋”があるというほど洋服好きな長尾だけに、古着屋での試着も楽しそうな様子を見せる。

ラストには、念願だったという“茶道体験”も。茶会の始まりのあいさつから作法までを学んだ長尾は大満足で1日を終える。