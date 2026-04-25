21万回以上視聴されSNSで話題になっているのは、投稿主さんが覗き見た『奥さまと赤ちゃんと猫』が迎えた朝の様子。育児中のリアルな投稿に、視聴者からは「安心するんでしょうね」「奥さまのお疲れと頑張りが伝わってきますね」などのコメントが寄せられています。

【動画：朝、『妻と赤ちゃんと猫』がいる『寝室のドア』を開けると…まさかの光景】

ご主人が見た光景

Instagramアカウント「もぐちゃんの日常」に投稿されたのは、奥さまと赤ちゃんが寝ている朝の様子。ご主人が赤ちゃんを起こさないように静かにドアを開けると、育児中のリアルな光景が広がっていたそうです。

奥さまの手には、なんとスマートフォンが…！どうやら赤ちゃんを寝かしつけている間に寝落ちしてしまったようです。となりには、すやすやと眠る赤ちゃんの姿が。ぐっすり眠っているようで、とても可愛い寝顔だったとか。

猫ちゃんはどこに？

実は奥さまと赤ちゃんが眠るベッドには、キジ白のもぐちゃんの姿もあったといいます。どこにいたのかというと、奥さまの『足の下』だったとか！もぐちゃんは、思い切り踏まれている状態だったそうです…。

奥さまに踏みつけられていたもぐちゃんでしたが、ご主人が表情を見てみたところ、まんざらでもなさそうだったとのこと。きっともぐちゃんも育児で疲れている奥さまを労りたかったのでしょう。優しいですね。

寝相の悪さでおなじみの奥さま

ちなみに、ご主人はこの日久しぶりに『寝相の悪い奥さま』を見てうれしかったとのこと。Instagramでは『寝相の悪すぎる妻と猫』というシリーズが投稿されているほどおなじみの姿のようです。

もぐちゃんは奥さまと一緒に寝るのが習慣になっているそうなので、これからは『奥さまと赤ちゃんともぐちゃん』の寝相がたくさん投稿されるかもしれませんね。次の寝相も楽しみです！

投稿には、フォロワーから「待ってました」「これからがまた楽しみになりました」などのコメントも。奥さまの寝相シリーズの人気ぶりがうかがえます！

Instagramアカウント「もぐちゃんの日常」には、育児中の奥さまに甘えるもぐちゃんの姿や、赤ちゃんに寄り添うもぐちゃんの姿なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「もぐちゃんの日常」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。