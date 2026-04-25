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YouTubeチャンネル「ていねいな暮らしガジェット」が、「Logicool MX CREATIVE CONSOLE 使い方と使用感、Premiere Proのデモ【クリエイティブ作業に適した左手デバイス】」と題した動画を公開した。動画では、ロジクールの左手デバイス「MX CREATIVE CONSOLE」のレビューと、実際の動画編集における使い勝手を詳しく解説している。



普段から様々な左手デバイスを愛用しているという投稿者。今回紹介する「MX CREATIVE CONSOLE」は、有線接続のキーパッドとワイヤレスのダイヤルパッドという2つのデバイスがセットになった製品だ。販売価格は32,780円だが、Adobe Creative Cloudの3ヶ月分のライセンス（約23,000円相当）が付属するため、「お安く見えてくるんじゃないでしょうか」とコストパフォーマンスの良さを指摘した。



動画のメインとなるPremiere Proでの実演では、色調補正（Lumetriカラー）やモーション調整（拡大縮小・位置変更）のデモを披露。マウスでは微調整が面倒だった作業も、ダイヤルを回すだけで直感的かつスピーディに行える様子が収められている。投稿者は「ダイヤルの回しやすさや細かい調整のしやすさはクオリティ高いです」と、その滑らかな操作感を絶賛した。



一方で、他の左手デバイスにはダイヤルが複数搭載されているものもある中で、本製品はダイヤルが1つしかない点にも言及。投稿者はロジクールからのレビュー依頼を受けた当初、「最初はそんなボタン数（ダイヤル数）で大丈夫か？」と懸念したものの、キーパッドとの組み合わせやモード切り替えに「慣れてしまえばそんなに苦じゃなくなる」と語り、実用上は全く問題なく不便を感じないとの見解を示した。



さらに、専用ソフト「Logi Options+」を使えば、クリエイティブソフトだけでなく、特定のアプリの起動やウェブページの表示など、日常のデスクワークにも活用できることを紹介。クリエイターから一般のPCユーザーまで、幅広い層の作業効率を飛躍的に向上させる注目のアイテムとなりそうだ。