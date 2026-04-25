◇プロ野球セ・リーグ 中日 6x-4 ヤクルト（24日、バンテリンドーム）

9回裏を1点ビハインドで迎えた中日でしたが、劇的3ランでサヨナラ勝利。ヒーローインタビューには、サヨナラ弾を放った村松開人選手と、9回表を三者凡退に抑え移籍後初勝利をあげた杉浦稔大投手が登場しました。

村松選手はこの日の初回、エラーを記録。打席でも2度の三振とゴロに倒れるなど、悔しい場面が続いていました。お立ち台で村松選手は「初回に情けないプレーをしてしまったので、何とか取り返そうという気持ちで打席に立っていました」とコメント。さらに「なかなかいい感じで打席に立てていなかったので、勝負してくるだろうなと思いましたし。川越(誠司)さんがいい形で回してくれたので、思い切って打席に立とうと思っていました」と振り返りました。

9回は先頭の細川成也選手がヒットで出塁すると、1アウトから代打・川越選手が2塁打を放ち1アウト2、3塁のチャンスメイク。村松選手は打席に立つと、ノーステップ打法から力いっぱい振り抜きました。直前には松中信彦打撃統括コーチから、ノーステップ打法でいくように助言をもらっていたそうで「思い切って、腹くくってノーステップでいきました」と経緯についても明かしました。

勝利後に行われる円陣では、仲間たちへ「過去は変えられないので、しっかりこれからやるゲームに1個ずつまた勝っていけるように」と声をかけたそう。この言葉には、ファンからも激励の拍手が起こりました。

ともにお立ち台にあがった杉浦投手は、これが移籍後初の本拠地登板。「僕がきてから1勝もしてなかったので、なんとか勝利したいという思いで必死に投げました」と語り、「とにかく自分が任せられたイニングをゼロでかえってくるというその気持ちで1アウト、1アウト丁寧に投げました」と振り返ります。その中でも「本当に多くのファンの方々の声援が聞こえたので。まだシーズン序盤なのでもっと良い試合を見せたいなと思いました」とコメント。「選手は下向いてないので皆さんも背中を押してくれるとうれしいです」と呼びかけると、こちらにも温かな拍手が起こりました。