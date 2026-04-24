白内障手術は日帰りで可能？手術の流れや自分に合った「眼内レンズ」の選び方【医師解説】

白内障は誰にでも起こり得る可能性のある病気ですが、一度発症すると自然に元の状態に戻ることはありません。しかし、適切なケアをおこなうことで進行を遅らせることは可能なのだそうです。そこで今回は、白内障の手術について、「森田眼科」の森田先生に解説していただきました。

監修医師：

森田 修（森田眼科）

北里大学医学部卒業。その後、順天堂大学医学部附属浦安病院や船橋二和病院などで経験を積む。現在は順天堂大学医学部附属浦安病院外来医長・緑内障診療責任者および「森田眼科」副院長。日本眼科学会専門医・オルソケラトロジー認定医。日本緑内障学会、日本眼手術学会の各会員。

編集部

白内障の手術について教えてください。

森田先生

白内障が進行して生活に影響が出てきた場合などは、手術が検討されます。濁った水晶体を取り除き、人工の眼内レンズに入れ替える手術です。局所麻酔でおこなうため、短時間で済み、ほとんどの場合、日帰りで手術が可能です。

編集部

人工の眼内レンズを入れるのですね。

森田先生

はい。眼内レンズにも様々な種類があり、大きく分けると「単焦点眼内レンズ」と「多焦点眼内レンズ」があります。ピントの合う場所の数が異なるのですが、それぞれにメリットとデメリットがあります。一人ひとりに適した眼内レンズがあるため、主治医としっかり話し合って決めることが大事です。

編集部

術後の症状はどのくらいで回復しますか？

森田先生

個人差はありますが、多くの患者さんが手術後に視界がクリアになり、視力が改善します。ただし、術前の状態によっては回復に時間がかかることもあります。あまりにも進行した白内障では回復が遅くなるため、適切な時期に手術を受けることも大切です。ほかにも、目の病気がある場合は、視力の改善が乏しいこともあるので、術前の検査も重要です。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

森田先生

白内障の進行を遅らせるためには、紫外線の予防や生活習慣の改善が効果的です。目薬を併用しても、どうしても進行は避けられません。かなり進行するまで放置してしまうと、手術をしても回復までに時間を要することがあるため、白内障で見えにくさを感じたら適切な時期に手術をおこないましょう。また、早期発見のために、40歳を超えたら目の健診を受けてほしいと思います。

※この記事はメディカルドックにて＜白内障の手術＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。