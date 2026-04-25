Travis Japan七五三掛龍也“後輩社員”とのオフィスラブ熱演 30代に充実感「やりたいことが徐々に叶っている」
7人組グループ・Travis Japanの七五三掛龍也が、28日発売のファッション雑誌『Oggi』6月号（小学館）に登場する。人気のスーツ企画では、完全無欠のアイドル力で魅了する七五三掛を迎え、“後輩社員とのオフィスラブ”という胸キュン必至のストーリーを届ける。
【表紙カット】ピンクコーデ×メガネで春らしい七五三掛龍也
舞台は同じ部署で働くオフィス。後輩の彼と仕事の合間に交わす何気ない会話やふとした視線、距離が縮まる瞬間――きっかけは彼からのまっすぐな告白だった。“職場での秘密の関係”という緊張感と、ときめきが同時に走る本テーマ。七五三掛自身も「告白するとしたら、会社の中では言えないと思います(笑)」と語るように、まるで同じ空間にいるかのような没入感とともに、ページをめくるたびに関係性が深まっていく展開を楽しむことができる。
今回のシチュエーションは、過去にTravis Japanで同誌に出演した際に七五三掛自身が憧れると回答した“上司との秘密の恋”というアイデアをベースに発展させたもの。端正なスーツスタイルで魅せる凛としたたたずまいと、ふとした瞬間にのぞく甘い表情。そのコントラストは本企画ならではの見どころに。
インタビューでは、「実際に会社員として働いたらこんな感じかな？と妄想が膨らみました」と話す七五三掛。さらに、働く人のどんな部分に惹かれるかを尋ねると「プロフェッショナルな人から不意に人間らしさが見えたときにグッときます」と、価値観をのぞかせる。
また、同世代の同誌読者と同じように、先輩として後輩への接し方に悩む一面も明かしつつ、七五三掛流の後輩への接し方について語っている。さらに、自分自身の機嫌の取り方や仕事でやりがいを感じる瞬間など、等身大の言葉が詰まったインタビューに。
「30代を迎えた今、やりたいことが徐々に叶っていることを実感できています」と話した七五三掛。一方で「まだ模索中です」とも語り、今の自分と丁寧に向き合っている様子が印象的だ。まっすぐな言葉に、思わず背中を押される読者も多いはず。誌面では、そんな七五三掛から仕事を頑張る同誌読者へ向けた素敵な直筆メッセージも掲載する。
【表紙カット】ピンクコーデ×メガネで春らしい七五三掛龍也
舞台は同じ部署で働くオフィス。後輩の彼と仕事の合間に交わす何気ない会話やふとした視線、距離が縮まる瞬間――きっかけは彼からのまっすぐな告白だった。“職場での秘密の関係”という緊張感と、ときめきが同時に走る本テーマ。七五三掛自身も「告白するとしたら、会社の中では言えないと思います(笑)」と語るように、まるで同じ空間にいるかのような没入感とともに、ページをめくるたびに関係性が深まっていく展開を楽しむことができる。
インタビューでは、「実際に会社員として働いたらこんな感じかな？と妄想が膨らみました」と話す七五三掛。さらに、働く人のどんな部分に惹かれるかを尋ねると「プロフェッショナルな人から不意に人間らしさが見えたときにグッときます」と、価値観をのぞかせる。
また、同世代の同誌読者と同じように、先輩として後輩への接し方に悩む一面も明かしつつ、七五三掛流の後輩への接し方について語っている。さらに、自分自身の機嫌の取り方や仕事でやりがいを感じる瞬間など、等身大の言葉が詰まったインタビューに。
「30代を迎えた今、やりたいことが徐々に叶っていることを実感できています」と話した七五三掛。一方で「まだ模索中です」とも語り、今の自分と丁寧に向き合っている様子が印象的だ。まっすぐな言葉に、思わず背中を押される読者も多いはず。誌面では、そんな七五三掛から仕事を頑張る同誌読者へ向けた素敵な直筆メッセージも掲載する。