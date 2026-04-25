今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんたちの変化。新しいお家にお迎えされた猫ちゃんたちでしたが、当初は慣れない環境に少し戸惑っていた模様。しかし、そこから少しずつ慣れていったみたいです。投稿はThreadsにて、8.9万回以上表示。いいね数は1.1万件を超えていました。

【写真：お家にきて10日目の元野良猫→『100日目』になると、『表情が変化』して…ビフォーアフターに反響】

お迎えから100日目の猫ちゃんたち

今回、Threadsに投稿したのは「テテとミミ」さん。登場したのは、短毛キジ白のテテちゃんと長毛黒キジのミミちゃんです。

ふたりは元保護猫。縁あって、投稿主さんのお家にお迎えされたようです。投稿主さんのお家にお迎えされてから10日目の段階では、まだ警戒心があった模様。抱っこされているふたりの表情からは、少し緊張している様子が伝わってきます。

それから月日が流れ、100日目を迎えたテテちゃんとミミちゃん。同じく抱っこされているふたりの表情は以前とは大違い。警戒心はなくなったようで安心しきった様子で、抱っこされています。お目目もきゅるんとして、より可愛さが増していたようです。きっと、投稿主さんご家族にとっても大切に育てられ、心から安心したのでしょう。ステキなお家にお迎えされてよかったですね。

100日経ってバッチリ家猫になったふたりにコメント相次ぐ

お迎えから100日経って立派な家猫になったミミちゃんとテテちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「家猫にしか出せない表情ってありますよね」「写真の撮り方や抱っこも手慣れてきてる。可愛い」「お目目きゅるきゅるして安心したお顔になってるぅ」などの声が多く寄せられていました。ふたりの微笑ましい変化に多くの方が、ほっと安堵したようですね。

Threadsアカウント「テテとミミ」では、猫のミミちゃん＆テテちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ふたりが健やかに過ごす様子は見ているだけで頬が緩みます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「テテとミミ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。