“陰キャ”なJカップ美女、三木環奈。22歳の等身大と艶やかさが共存する衝撃作が24日リリース♡

『TikTok』13万人、『X』は7.1万人のフォロワー！ 『三木』と書いて『さんのき』と読むエッチな陰キャ女子

【三木環奈写真集『エッチ、愛、Ｊカップ！』4/24（金）リリース】最胸ナイスバディのＪカップセクシー女優の1st写真集が発売！

102cm Ｊカップの最胸ナイスバディのセクシー女子大生

あどけなさが残る端正な顔立ちに、Jカップの圧倒的なプロポーション。自他共に認める「陰キャ」で恥ずかしがり屋という性格ながら、AVデビューを果たした異色の経歴を持つ現役女子大生、三木環奈。

そんな彼女のファースト写真集が、4月24日（金）に発売される。今作は、持ち前の恥じらいを滲ませつつも、自慢のJカップボディを大胆に開放した意欲作だ。

三木環奈 © 上野勇／大洋図書

全編を通して「可愛らしさ」と「セクシー」が交差する。22歳らしい等身大で健康的な色香を見せる反面、艶やかな衣装に身を包んだ大人びた表情も収録。

三木環奈 © 上野勇／大洋図書

本人の個性と意外性に焦点を当て、自分自身もまだ気づいていない潜在的な魅力を凝縮した一冊となっている。

三木環奈 © 上野勇／大洋図書

【プロフィール】

三木環奈（さんのき・かんな）

身長161cm

スリーサイズ B102(J) W60 H89

https://x.com/sannokikanna

https://www.tiktok.com/@kannna.neko