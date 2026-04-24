決済サービス「楽天ペイ」が家電専門店「ノジマ」の全店舗に4月20日より導入！最大1万ポイントが当たるキャンペーンも5月1〜31日に実施
|スマホなど向けコード決済「楽天ペイ」が家電専門店「ノジマ」で利用可能に！
楽天ペイメントおよびノジマは20日、楽天ペイ加盟店契約を締結してノジマが運営する家電専門店「ノジマ」の全244店舗においてキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」を2026年4月20日（月）より利用できるようになると発表しています。これにより、楽天ペイの利用者はノジマの各店舗にて楽天ペイのコード決済を利用することによって支払った金額に対して最大1.5％の「楽天ポイント」が還元されます。
ノジマではこれまでもクレジットカードのほか、SuicaおよびPASMOなどの交通系ICサービスやiD、QUICPay+、nanaco、WAONといった非接触IC機能「FeliCa」によるかざす決済、d払いやau PAY、PayPay、AEON Payといったスマートフォン（スマホ）など向けコード決済、さらにSmart CodeによってatoneやANA Pay、FamiPay、メルペイ、pring、ゆうちょPay、Payどんなどのキャッシュレス決済が利用できていましたが、新たに楽天ペイが使えるようになりました。
また楽天グループの楽天Edyが提供するかざす決済「楽天Edy」を一部店舗で導入していましたが、楽天グループとの連携をより深め、今回の楽天ペイは全店舗での導入となりました。今後もノジマと楽天ペイメントは利用者の一層の利便性および満足度の向上に努めていくとしています。なお、導入を記念して実施されるキャンペーンはエントリーをし、期間中に対象店舗にて楽天ペイのコード決済で1,000円（税込）以上の支払いをすると対象となります。
対象者の中から抽選で1等50人に10,000ポイント、2等250人に3,000ポイント、3等7500人に100ポイントがプレゼントされ、特典の楽天ポイントは2026年7月末頃までに2026年9月30日まで利用できる期間限定ポイントで進呈されます。楽天ペイで支払い後に楽天ペイアプリ上で表示される獲得予定ポイントにはキャンペーンで進呈するポイントは反映されません。またエントリーと支払いの順序は問われず、楽天ペイでの支払いをキャンセルした場合にはキャンセル分の金額はキャンペーン対象外となります。
なお、楽天ペイは全店舗に導入されますが、キャンペーンはアーバンドックららぽーと豊洲店、ららぽーと横浜店、ららぽーとTOKYO-BAY店、ららぽーと富士見店、ららぽーと磐田店、ララガーデン川口店、ららぽーと湘南平塚店、池袋東武店、ららぽーと柏の葉店、ららぽーと海老名店、ららぽーと立川立飛店、ららぽーと沼津店、ララガーデン春日部店、ららテラス北綾瀬店、ららテラス川口店、オーディオスクエア池袋東武店は対象外とのことなのでご注意ください。
アプリ名：楽天ペイ
価格：無料
カテゴリー：ファイナンス
開発者：Rakuten Group, Inc.
バージョン：9.10.0
Android 要件：8.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rakuten.pay
アプリ名：楽天ペイ-楽天ポイントカードも利用できるスマホ決済アプリ
価格：無料
カテゴリー：ファイナンス
開発者：Rakuten Group, Inc.
バージョン：9.10.0
互換性：iOS 15.0以降またはwatchOS 8.0以降、visionOS 1.0以降が必要です。
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1139755229?mt=8
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・楽天ペイ 関連記事一覧 - S-MAX
・「楽天ペイ」、家電専門店「ノジマ」244店舗で利用可能に - 楽天ペイメント株式会社
・ノジマ全店舗で「楽天ペイ」利用開始 | プレスリリース | ニュース | 株式会社ノジマ
・楽天ペイ - 街もネットも簡単お支払い!期間限定ポイント使える！