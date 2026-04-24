ポップアップイベント「BLEACH×LAM -SOUL ART SHOWCASE-」が2026年4月24日から4月26日まで、SHIBUYA SACS（東京都渋谷区桜丘町）にて開催される。

【写真】LAM描き下ろしの『BLEACH』グリムジョー

今年7月に最終クールの放送を迎える『BLEACH』（集英社）とイラストレーター・LAMの豪華コラボレーションが決定。

このたびのポップアップでは『BLEACH』を自身の創作の原点であると語るLAMによる描き起こしイラストの公開やグッズが販売される。ポップアップの開催決定に合わせて、作中に登場するグリムジョー・ジャガージャックのLAM描き下ろしビジュアルが発表された。

また今回のコラボを記念して原作者・久保帯人とLAMによる対談が実施。対談内容は久保帯人公式ファンクラブサイト『Klub Outside』にて掲載され、Klub Outside会員限定で公開されている。

イラストレーター・LAMは代表作に『takt op. 運命は真紅き旋律の街を』キャラクターデザイン、『専門学校 HAL 2019 年度 TVCM』アートワークなどがある。また2024年に初画集『いかづち』を発売している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）