「テレビのCMみたい」吉田知那美、“絶対に公式では世に出ない写真”公開！ 「マジ可愛い過ぎる」
3月にカーリング女子チーム「ロコ・ソラーレ」を退団し、カナダでプロとして活動している吉田知那美選手は4月24日、自身のInstagramを更新。新しい宣材写真を披露しました。
【写真】吉田知那美の新しい宣材写真
ファンからは、「笑顔可愛すぎます 素敵なお写真です！」「笑顔が1番！めっちゃ可愛いです」「マジ可愛い過ぎる」「美しい」「やっぱりちなみちゃんスマイル最強」「MIZUNOやNONBEEではない無地Tも新鮮でいいですねぇ」「テレビのCMみたい」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】吉田知那美の新しい宣材写真
「やっぱりちなみちゃんスマイル最強」吉田選手は「一回きりの人生で、そう幾度とあるわけではない御愛でたい門出なので、新しい宣材写真は大切な友人にお願いして撮ってもらいました」とつづり、3枚の写真を投稿。「人として尊敬する大好きな人と一緒にいる時の自分が、一番いい顔で笑ってる」と、笑顔が印象的な新しい宣材写真を披露しています。
「絶対に公式では世に出ない写真」同日の別投稿では「絶対に公式では世に出ない写真なので、こちらで愛でてください、お気に入りの写真」と、所属するチームのユニフォーム姿を公開していた吉田選手。コメントでは、「大好きだ」「ウインクしている知那美ちゃん可愛い〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)