4月24日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「国家情報会議」というテーマで、ジャーナリストの青木理氏に話を伺った。

政府の情報収集と分析の機能を強化するため、「国家情報会議」を設置する法案が衆議院を通過した。

「国家情報会議」の設置法案は、衆議院本会議で、自民党、日本維新の会の与党に加え、野党の中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいなどの賛成多数で可決されて、参議院に送られた。

この法案は、政府のインテリジェンス（情報活動）の司令塔強化のため、総理大臣が議長の「国家情報会議」と、それを支える「国家情報局」を創設することが柱で、今国会で成立する見通しを示している。

長野智子「これについて解説いただきます」

青木理「政府のインテリジェンス機能を強化する、たとえばいろんな政策立案にあたってどういうことが起きているのかっていう情報を集めて、って言われると、『それはやっぱり必要なんじゃないの？』と思われる方が多いと思うんですけれども、実態としてこれはどういうことが起き得るかっていう話がしたいんですけどね。首相をトップとして防衛大臣とか外務大臣とか国家公安委員長などが集まる『国家情報会議』っていうのを作ると。で、その下に事務局として『国家情報局』っていうのを作ると。で、この国家情報局がいろんな情報を収集したりだとか、各役所（警察・外務・防衛）にあるような情報を集約して、首相に伝えるっていう体制だっていうんですけれども、これは本当に機能するのかと。あるいは機能するどころか、むしろ害悪になるのではないかっていう恐れがあるんですね」