杉咲花・多部未華子W主演『クロエマ』全キャストが一挙解禁 岩瀬洋志、光石研、桐山漣らが出演
杉咲花と多部未華子がダブル主演する、6月12日配信スタートのPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』より、全キャストが一挙解禁され、岩瀬洋志、井之脇海、河井青葉、野添義弘、諏訪太朗、光石研、臼田あさ美、林裕太、桐山漣、林田洋平の出演が明らかとなった。
【写真】『クロエマ』注目キャスト切り取る場面写真も一挙解禁！
本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で人気を博した漫画家・海野つなみの最新連載作品『クロエマ』を実写ドラマ化。杉咲花と多部未華子がダブル主演＆初共演し、占いの店を中心に起こる謎と、対照的な主人公2人の“仲良くならないのに心地いい関係”を描く。
監督は、『愛がなんだ』や『街の上で』、『セフレと恋人の境界線』などの作品で、リアルな愛の世界を描き出してきた今泉力哉。脚本は今泉かおり。2人にとって本作は、2024年配信のドラマ『1122 いいふうふ』（Prime Video）以来の夫婦合作作品となる。
恋も仕事も家も一度に失った30歳の女性・エマ（杉咲）は、謎めいた資産家の女性・クロエ（多部）の屋敷に辿り着く。2人はひょんなことから同居生活を始め、占いの店を開くことに。店を訪れるのは様々な悩みを抱えた人々だが、語られる内容には、格差やルッキズム、SNSでの炎上など現代社会の問題が織り込まれていた。エマとクロエは占いを手がかりに、相談者たちの言葉の奥にある、まだ明かされていない謎へと迫っていく。
この度、エマとクロエを取り巻くキャストとして、岩瀬洋志、井之脇海、河井青葉、野添義弘、諏訪太朗、光石研、臼田あさ美、林裕太、桐山漣、林田洋平の出演が明らかに。
純喫茶パリの2代目マスターであり、クロエの良き理解者でもある“シモン”こと、下門賢志郎（しもん けんしろう）役を演じるのは、ドラマ『新空港占拠』（日本テレビ系）や『南くんが恋人!?』（テレビ朝日系）、『DREAM STAGE』（TBS系）に出演、25年下半期「ViVi 国宝級イケメンランキング NEXT 部門」で1位を獲得するなど、いま最も勢いのある若手俳優・岩瀬洋志。
シモンは芸術的なセンスを持つパフェ作りの名手で、クロエのために特製の“夜パフェ”を作っている。その美貌と柔らかな人柄から“モテすぎる男”として周囲を騒がせ、恋愛トラブルによって職場を転々としてきた過去を持つ。
岩瀬は、自身の役柄について「彼（シモン）は繊細で優しい心を持っていてクールに見えるけど、自分の大切なことには情熱を持っていると感じたので、人と人との距離感やちょっとした気遣いをイメージして演じました」と語り、「主演のお2人に刺激を受けながらドキドキしましたが楽しい現場でした」と振り返った。
大庵設計事務所の営業・真秀昇太（ましゅう しょうた）役を演じるのは、子役時代から活躍し、映画・ドラマ・舞台と幅広い作品で存在感を放つ井之脇海。昇太は人当たりは良いが、思ったことをそのまま口にしてしまう不用意さがあり、場の空気を乱すこともしばしば。彼の発言が思わぬ形で事件や人間関係の火種となる。
クロエ邸の母屋のリフォームを手がける設計事務所の建築士・大庵理華（だいあん りか）役を演じるのは、国内外の映画祭で評価される作品にも多数出演し、確かな演技力に定評のある河井青葉。理華はクロエ家とは古くからの付き合いがあり、クロエ邸も彼女の父が手掛けた建築物。建築士としてのキャリアを着実に積み上げてきたしっかり者である一方、結婚生活は上手くいかなかった一面をもつ。
純喫茶パリの常連“じいさんズ”の長州（ちょうしゅう）＆半田（はんだ）を演じるのは、舞台・映像を問わず活躍する実力派俳優の野添義弘と、独特の存在感で数々の作品に強烈な印象を残してきた諏訪太朗。一見するとただの世間話好きなおじいさんたちだが、ふとした一言が核心を突いたり、過去の出来事を示唆する。物語にさりげない深みとユーモラスな空気をもたらす役どころだ。
そして、龍脈占術で名を馳せるカリスマ占い師・寧山新月（ねいさん しんげつ）役を演じるのは、日本映画界・ドラマ界に欠かせない名優・光石研。寧山は「龍よ巡れ！」の決め台詞で一世を風靡（ふうび）した、圧倒的な透視能力を持つ占い師。当時の勢いはないものの、現在でもテレビ番組に出演し、人の運命や事件の犯人像を予言し的中させている。そんな彼は“ある目的“を持って、“ある人物“を探しているようで…。
さらに、映画『南瓜とマヨネーズ』やドラマ『御上先生』（TBS系）など数々の話題作に出演する臼田あさ美、昨年映画『愚か者の身分』で第30回釜山国際映画祭のThe Best Actor Awardを受賞した林裕太、ドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ系）や『婚活バトルフィールド37』（テレビ東京系）、『大丸愛は選択する』（テレビ朝日系）などに出演する桐山漣、『キングオブコント2021』で準優勝を果たした人気お笑い芸人ザ・マミィの林田洋平など、幅広い顔ぶれが集結した。
併せて、場面写真も公開。何やら神妙な面持ちで顔を向けるエマとクロエや、2人を囲むドラマの個性豊かなキャラクター陣が写し出されている。「どんなときも、締めは最高のパフェで」と言えるほど美味しそうなパフェが作品の魅力の一つとなっている本作。パフェ作りの名手シモンや、シモンの作るパフェをなんとも美味しそうに頬張るエマ、ミステリー解決のため真剣にパフェを撮影する（？）クロエの姿など、見どころ満載のカットが収められている。
Prime Originalドラマシリーズ『クロエマ』（全5話）は、6月12日よりPrime Videoにて毎週金曜日3週にわたり配信。
※岩瀬洋志のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■岩瀬洋志（下門賢志郎役）
純喫茶パリの2代目マスターで、パフェ作りの名手である下門賢志郎（シモン）を演じさせていただきました。彼は繊細で優しい心を持っていてクールに見えるけど、自分の大切なことには情熱を持っていると感じたので、人と人との距離感やちょっとした気遣いをイメージして演じました。
海野つなみさんの実写化ドラマに出演することができて嬉しかったです。今泉監督の世界観でシモンという役を演じさせていただき、主演のお2人に刺激を受けながらドキドキしましたが楽しい現場でした。楽しんでいただけたら嬉しいです。
【写真】『クロエマ』注目キャスト切り取る場面写真も一挙解禁！
本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で人気を博した漫画家・海野つなみの最新連載作品『クロエマ』を実写ドラマ化。杉咲花と多部未華子がダブル主演＆初共演し、占いの店を中心に起こる謎と、対照的な主人公2人の“仲良くならないのに心地いい関係”を描く。
恋も仕事も家も一度に失った30歳の女性・エマ（杉咲）は、謎めいた資産家の女性・クロエ（多部）の屋敷に辿り着く。2人はひょんなことから同居生活を始め、占いの店を開くことに。店を訪れるのは様々な悩みを抱えた人々だが、語られる内容には、格差やルッキズム、SNSでの炎上など現代社会の問題が織り込まれていた。エマとクロエは占いを手がかりに、相談者たちの言葉の奥にある、まだ明かされていない謎へと迫っていく。
この度、エマとクロエを取り巻くキャストとして、岩瀬洋志、井之脇海、河井青葉、野添義弘、諏訪太朗、光石研、臼田あさ美、林裕太、桐山漣、林田洋平の出演が明らかに。
純喫茶パリの2代目マスターであり、クロエの良き理解者でもある“シモン”こと、下門賢志郎（しもん けんしろう）役を演じるのは、ドラマ『新空港占拠』（日本テレビ系）や『南くんが恋人!?』（テレビ朝日系）、『DREAM STAGE』（TBS系）に出演、25年下半期「ViVi 国宝級イケメンランキング NEXT 部門」で1位を獲得するなど、いま最も勢いのある若手俳優・岩瀬洋志。
シモンは芸術的なセンスを持つパフェ作りの名手で、クロエのために特製の“夜パフェ”を作っている。その美貌と柔らかな人柄から“モテすぎる男”として周囲を騒がせ、恋愛トラブルによって職場を転々としてきた過去を持つ。
岩瀬は、自身の役柄について「彼（シモン）は繊細で優しい心を持っていてクールに見えるけど、自分の大切なことには情熱を持っていると感じたので、人と人との距離感やちょっとした気遣いをイメージして演じました」と語り、「主演のお2人に刺激を受けながらドキドキしましたが楽しい現場でした」と振り返った。
大庵設計事務所の営業・真秀昇太（ましゅう しょうた）役を演じるのは、子役時代から活躍し、映画・ドラマ・舞台と幅広い作品で存在感を放つ井之脇海。昇太は人当たりは良いが、思ったことをそのまま口にしてしまう不用意さがあり、場の空気を乱すこともしばしば。彼の発言が思わぬ形で事件や人間関係の火種となる。
クロエ邸の母屋のリフォームを手がける設計事務所の建築士・大庵理華（だいあん りか）役を演じるのは、国内外の映画祭で評価される作品にも多数出演し、確かな演技力に定評のある河井青葉。理華はクロエ家とは古くからの付き合いがあり、クロエ邸も彼女の父が手掛けた建築物。建築士としてのキャリアを着実に積み上げてきたしっかり者である一方、結婚生活は上手くいかなかった一面をもつ。
純喫茶パリの常連“じいさんズ”の長州（ちょうしゅう）＆半田（はんだ）を演じるのは、舞台・映像を問わず活躍する実力派俳優の野添義弘と、独特の存在感で数々の作品に強烈な印象を残してきた諏訪太朗。一見するとただの世間話好きなおじいさんたちだが、ふとした一言が核心を突いたり、過去の出来事を示唆する。物語にさりげない深みとユーモラスな空気をもたらす役どころだ。
そして、龍脈占術で名を馳せるカリスマ占い師・寧山新月（ねいさん しんげつ）役を演じるのは、日本映画界・ドラマ界に欠かせない名優・光石研。寧山は「龍よ巡れ！」の決め台詞で一世を風靡（ふうび）した、圧倒的な透視能力を持つ占い師。当時の勢いはないものの、現在でもテレビ番組に出演し、人の運命や事件の犯人像を予言し的中させている。そんな彼は“ある目的“を持って、“ある人物“を探しているようで…。
さらに、映画『南瓜とマヨネーズ』やドラマ『御上先生』（TBS系）など数々の話題作に出演する臼田あさ美、昨年映画『愚か者の身分』で第30回釜山国際映画祭のThe Best Actor Awardを受賞した林裕太、ドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ系）や『婚活バトルフィールド37』（テレビ東京系）、『大丸愛は選択する』（テレビ朝日系）などに出演する桐山漣、『キングオブコント2021』で準優勝を果たした人気お笑い芸人ザ・マミィの林田洋平など、幅広い顔ぶれが集結した。
併せて、場面写真も公開。何やら神妙な面持ちで顔を向けるエマとクロエや、2人を囲むドラマの個性豊かなキャラクター陣が写し出されている。「どんなときも、締めは最高のパフェで」と言えるほど美味しそうなパフェが作品の魅力の一つとなっている本作。パフェ作りの名手シモンや、シモンの作るパフェをなんとも美味しそうに頬張るエマ、ミステリー解決のため真剣にパフェを撮影する（？）クロエの姿など、見どころ満載のカットが収められている。
Prime Originalドラマシリーズ『クロエマ』（全5話）は、6月12日よりPrime Videoにて毎週金曜日3週にわたり配信。
※岩瀬洋志のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■岩瀬洋志（下門賢志郎役）
純喫茶パリの2代目マスターで、パフェ作りの名手である下門賢志郎（シモン）を演じさせていただきました。彼は繊細で優しい心を持っていてクールに見えるけど、自分の大切なことには情熱を持っていると感じたので、人と人との距離感やちょっとした気遣いをイメージして演じました。
海野つなみさんの実写化ドラマに出演することができて嬉しかったです。今泉監督の世界観でシモンという役を演じさせていただき、主演のお2人に刺激を受けながらドキドキしましたが楽しい現場でした。楽しんでいただけたら嬉しいです。