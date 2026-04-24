明日25日(土)の道内は、高気圧の圏内で晴れる所が多いでしょう。明後日26日(日)にかけても広い範囲で安定した晴れの天気が続く見込みです。気温は、明日25日(土)は全般に平年並みで経過しますが、明後日26日(日)は平年よりも5℃ほど高くなる見込みです。この先1週間は、朝晩と日中の気温差が大きい日が続くため、体調管理に注意が必要です。また、桜の開花とほぼ同時期に飛び始めたシラカバ花粉は、札幌などで飛散がピークとなりそうです。

土日は広い範囲で日差しがたっぷり 特に日曜日は気温も高く、ぽかぽか陽気に

明日25日(土)の北海道付近は、本州付近に中心を持つ高気圧が張り出します。そのため、道内広く晴れて日差しに恵まれるでしょう。風も弱く経過する所が多く、広い範囲で穏やかな天気となりそうです。

明後日26日(日)にかけても天気の崩れはなく、全般に青空が広がる見込みです。気温は平年より5℃ほど高く、20℃を超える所もある見込みです。日差しの下で、ぽかぽか陽気となるでしょう。桜も見頃を迎える所が多く、この土日はお花見やピクニックなどにもよい日和となりそうです。

この先1週間、朝晩と日中の気温差に注意が必要

この先の1週間、日中の最高気温は、全般に平年並みか3℃ほど高く、15℃前後の所が多いでしょう。一方で、朝晩の最低気温は広い範囲で5℃くらいの見込みです。一日の気温差が10℃以上となる所が多いでしょう。気温差が大きいと身体に負担がかかりやすくなります。調整しやすい上着などを活用して、体調管理を心がけてください。

シラカバ花粉の飛散もピークに 引き続き対策を

桜の開花とほぼ同時期に飛び始めたシラカバ花粉は、札幌などで飛散がピークとなりそうです。北海道立衛生研究所によると、札幌ではシラカバ花粉が飛び始めてから、一気に量が多くなっているとのことです。特に、この先1週間は晴れて気温が上がる日や、雨の後に晴れる日があるなど、花粉の飛びやすい条件が揃う日が多くなる見込みです。花粉症の方は、マスクやメガネを着用する、ツルツル素材の服を着る、家に入る前に花粉を叩き落すなど、引き続き対策を行いつつ、バランスの良い食事や睡眠時間の確保を心がけて、身体を休めながら乗り切りましょう。