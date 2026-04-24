生駒里奈、小学生役で金髪姿を披露 舞台『結城友奈は勇者である -絆-』乃木園子役で出演決定
元乃木坂46で俳優の生駒里奈が、舞台『結城友奈は勇者である -絆-』に乃木園子役として出演することが発表された。あわせて、結城友奈（本西彩希帆）ら勇者部5人に乃木園子を加えた、メインキャスト6人のキャラクタービジュアルが一挙公開された。
【写真】似てる！舞台『結城友奈は勇者である -絆-』メインキャラクター6人
公開されたビジュアルは、それぞれの学校生活を彷彿とさせる制服姿の勇者部メンバーと、小学生時代の乃木園子。キャストたちが舞台の上でどのような「絆」の物語を紡ぎ出すのか、再演でさらに進化を遂げる彼女たちの軌跡に期待が高まる。
また、本作のチケット抽選先行販売は、きょう24日午後7時より受付開始される。
『結城友奈は勇者である』は、ちょっと不思議な部活“勇者部”に所属する普通の女の子たちの物語。敵であるバーテックスと戦う姿が描かれている。テレビアニメ第1期が2014年10月〜12月、第2期が17年10月〜18年1月、第3期が21年10月〜12月にかけて放送された。
今作は、2024年10月にアニメ化10周年を記念し初めて舞台化された公演の再演。脚本監修に上江洲誠氏を迎え上演される。
公演は、6月11日〜14日に、東京・こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロにて上演される。
■キャスト
結城友奈役：本西彩希帆
東郷美森役：大森莉緒
犬吠埼風役：原田清花（STU48）
犬吠埼樹役：岡田あずみ（STU48）
三好夏凜役：伊藤優衣
乃木園子役：生駒里奈
パフォーマー：結月花、日名子蓮、椿莉歩、佐竹真依、頓宮菜月、稲田有梨
■スタッフ
原作：Project 2H
企画・原案：タカヒロ（みなとそふと）
脚本監修：上江洲誠
脚本：月森葵
演出：田邊俊喜
主催・企画：ピウス／KADOKAWA
制作：ピウス
協力：結城友奈は勇者である製作委員会
車いす協力：スワニー
【写真】似てる！舞台『結城友奈は勇者である -絆-』メインキャラクター6人
公開されたビジュアルは、それぞれの学校生活を彷彿とさせる制服姿の勇者部メンバーと、小学生時代の乃木園子。キャストたちが舞台の上でどのような「絆」の物語を紡ぎ出すのか、再演でさらに進化を遂げる彼女たちの軌跡に期待が高まる。
『結城友奈は勇者である』は、ちょっと不思議な部活“勇者部”に所属する普通の女の子たちの物語。敵であるバーテックスと戦う姿が描かれている。テレビアニメ第1期が2014年10月〜12月、第2期が17年10月〜18年1月、第3期が21年10月〜12月にかけて放送された。
今作は、2024年10月にアニメ化10周年を記念し初めて舞台化された公演の再演。脚本監修に上江洲誠氏を迎え上演される。
公演は、6月11日〜14日に、東京・こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロにて上演される。
■キャスト
結城友奈役：本西彩希帆
東郷美森役：大森莉緒
犬吠埼風役：原田清花（STU48）
犬吠埼樹役：岡田あずみ（STU48）
三好夏凜役：伊藤優衣
乃木園子役：生駒里奈
パフォーマー：結月花、日名子蓮、椿莉歩、佐竹真依、頓宮菜月、稲田有梨
■スタッフ
原作：Project 2H
企画・原案：タカヒロ（みなとそふと）
脚本監修：上江洲誠
脚本：月森葵
演出：田邊俊喜
主催・企画：ピウス／KADOKAWA
制作：ピウス
協力：結城友奈は勇者である製作委員会
車いす協力：スワニー
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優