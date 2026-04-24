複数の女性ファンに手を出しグループ脱退…元NCT・ルーカス、SMエンタと契約終了「新たな挑戦を応援」【全文】

NCT出身のルーカスが、SMエンターテインメントとの専属契約を終了した。

4月24日、SMエンターテインメントはファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を通じて公式声明を発表し、専属契約の終了を明らかにした。

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同日、SMエンターテインメントは「ルーカスに多くの愛と関心を寄せてくださっているファンの皆さまに、心より感謝申し上げます」とし、「当社とルーカスの専属契約は4月24日付で終了いたします」と発表した。

続けて、「練習生時代からデビュー後に至るまで、さまざまな活動を通じて共に積み重ねてきた時間を大切にしながら、ルーカスが今後歩んでいく新たな道を応援してまいります」とコメントした。

なお、ルーカスは2018年にNCTとしてデビュー後、精力的に活動していたが、2021年に複数の女性ファンに手を出していたという私生活をめぐる論争により活動を中断。2023年にNCTおよびWayVを脱退し、ソロ歌手へと転向している。

（写真提供＝OSEN）ルーカス

SMエンターテインメント公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。SMエンターテインメントです。

ルーカスに多くの愛と関心を寄せてくださっているファンの皆さまに、心より感謝申し上げます。

当社とルーカスの専属契約は、4月24日付で終了いたします。

練習生時代からデビュー後のさまざまな活動に至るまで、ルーカスとともに築いてきた時間を大切にしながら、今後彼が歩んでいく新たな挑戦を応援してまいります。

ファンの皆さまにおかれましても、ルーカスの新たな出発を温かく見守っていただけますと幸いです。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

◇ルーカス プロフィール

1999年1月25日生まれ、香港出身。2018年にNCTに加入し、NCT Uとしてデビュー。2019年1月にはNCTのユニット「WayV」として、同年10月には、SHINee・テミン、EXO・カイやベクヒョンらで結成された「SuperM」のメンバーとしても活動した。2021年8月、私生活の問題が浮上して活動を中断。2023年5月にNCTとWayVから正式に脱退した。