彼女に「別れたい気持ち」をそれとなく予告する方法９パターン
彼女への愛情が冷めてしまった場合、もっともらしい別れの理由を用意すること以上に、「どうやって切り出すか」に頭を悩ませる人が多いのではないでしょうか。相手を不用意に傷つけないためには、「そろそろ潮時かもしれない」という雰囲気をかもし出すのもひとつの気遣いかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身男性に聞いたアンケートを参考に、「彼女に『別れたい気持ち』をそれとなく予告する方法」をご紹介します。
【１】デート代を割り勘にしたり、予算を抑えたりする
「ケチくさい男だと呆れてくれたら狙い通りです」（30代男性）というように、いきなり羽振りが悪くなったと思わせるパターンです。とはいえ、「結婚に向けての貯金なんだ」と勘違いさせぬよう、注意は必要かもしれません。
【２】「本当はああいうタイプが好きなんでしょ？」と町行く男を指さす
「こんな男で妥協してたらあかんよ、とメッセージを送る」（20代男性）というように、彼女の好きそうな男性に目を向けさせるパターンです。使い方を間違えると「構ってほしいの？」と誤解されるので、言い方を考えましょう。
【３】デートはしてもスキンシップやお泊まりは避ける
「前は必ず自分からしていったのに、それを避けるとさすがに相手も気づいてくれる」（20代男性）というように、二人で会ってもラブラブな接触を避けるパターンです。気持ちの離れた彼女の体をもてあそぶのも失礼な話なので、わきまえとして必要なことかもしれません。
【４】約束や彼女の好みをちょいちょい忘れたフリをする
「わざと誕生日をスルーして、ひどい男だと思わせた」（30代男性）というように、彼女に関する重要なことを、あえてとりあわないパターンです。自分が悪者になる覚悟があれば、向こうから嫌いになってもらうために演技するのもありでしょう。
【５】「結婚するならこういう人だよなあ」と彼女と正反対の女優を絶賛する
「テレビを見ながら、『結婚するならああいうおしとやかな女の人がいい』と言う」（20代男性）というように、彼女とは違うタイプの女性を「理想の結婚相手」として挙げるパターンです。ただし尽くすタイプの女性には、無意味な努力を強いることになりかねないので、避けたほうがいい手でしょう。
【６】この先しばらく会えなそうな予定を入れる
「さみしがりやの彼女を放置して、自然と気持ちが離れていくのを待ちました」（30代男性）というように、「次に会えるのが１カ月先、２カ月先…」などデートを先延ばしにするパターンです。仕事などの大義名分があれば、彼女を無用に苦しめずに済むでしょう。
【７】「最近つまんないなあ」と退屈そうにする
「現状に満足していないことをほのめかす」（20代男性）というように、漠然と「何かを変えたい願望」を匂わせるパターンです。「ただ文句を言っている」と流されないためには、資格試験の勉強を始めるなど、なんらかの行動を伴うといいでしょう。
【８】彼女が嫌っている髪型や服装にあえてイメチェンする
「生真面目な彼女と釣り合わない金髪にしてみました」（10代男性）というように、彼女が苦手なファッションにあえて挑戦するパターンです。「どうしちゃったの？」と非難されても、揉めたくなければ多くを語らないほうがいいかもしれません。
【９】徐々にLINEや電話の回数を減らしていく
「定番ですが、これが一番わかってもらえると思う」（20代男性）というように、LINEや電話のペースを以前よりも落としていくパターンです。返信やあいづちを素っ気ないものに変えていくと、テンションの低さが自然に伝わるでしょう。
いずれもひどい仕打ちに見えますが、幸福感が絶頂の時点で別れ話を切り出すより、気持ちの準備ができる分、予告は大切だと言えるかもしれません。修羅場を迎えたくなければ、彼女の様子を冷静に観察して方針を決めていきましょう。（熊山 准）
「ケチくさい男だと呆れてくれたら狙い通りです」（30代男性）というように、いきなり羽振りが悪くなったと思わせるパターンです。とはいえ、「結婚に向けての貯金なんだ」と勘違いさせぬよう、注意は必要かもしれません。
【２】「本当はああいうタイプが好きなんでしょ？」と町行く男を指さす
「こんな男で妥協してたらあかんよ、とメッセージを送る」（20代男性）というように、彼女の好きそうな男性に目を向けさせるパターンです。使い方を間違えると「構ってほしいの？」と誤解されるので、言い方を考えましょう。
【３】デートはしてもスキンシップやお泊まりは避ける
「前は必ず自分からしていったのに、それを避けるとさすがに相手も気づいてくれる」（20代男性）というように、二人で会ってもラブラブな接触を避けるパターンです。気持ちの離れた彼女の体をもてあそぶのも失礼な話なので、わきまえとして必要なことかもしれません。
【４】約束や彼女の好みをちょいちょい忘れたフリをする
「わざと誕生日をスルーして、ひどい男だと思わせた」（30代男性）というように、彼女に関する重要なことを、あえてとりあわないパターンです。自分が悪者になる覚悟があれば、向こうから嫌いになってもらうために演技するのもありでしょう。
【５】「結婚するならこういう人だよなあ」と彼女と正反対の女優を絶賛する
「テレビを見ながら、『結婚するならああいうおしとやかな女の人がいい』と言う」（20代男性）というように、彼女とは違うタイプの女性を「理想の結婚相手」として挙げるパターンです。ただし尽くすタイプの女性には、無意味な努力を強いることになりかねないので、避けたほうがいい手でしょう。
【６】この先しばらく会えなそうな予定を入れる
「さみしがりやの彼女を放置して、自然と気持ちが離れていくのを待ちました」（30代男性）というように、「次に会えるのが１カ月先、２カ月先…」などデートを先延ばしにするパターンです。仕事などの大義名分があれば、彼女を無用に苦しめずに済むでしょう。
【７】「最近つまんないなあ」と退屈そうにする
「現状に満足していないことをほのめかす」（20代男性）というように、漠然と「何かを変えたい願望」を匂わせるパターンです。「ただ文句を言っている」と流されないためには、資格試験の勉強を始めるなど、なんらかの行動を伴うといいでしょう。
【８】彼女が嫌っている髪型や服装にあえてイメチェンする
「生真面目な彼女と釣り合わない金髪にしてみました」（10代男性）というように、彼女が苦手なファッションにあえて挑戦するパターンです。「どうしちゃったの？」と非難されても、揉めたくなければ多くを語らないほうがいいかもしれません。
【９】徐々にLINEや電話の回数を減らしていく
「定番ですが、これが一番わかってもらえると思う」（20代男性）というように、LINEや電話のペースを以前よりも落としていくパターンです。返信やあいづちを素っ気ないものに変えていくと、テンションの低さが自然に伝わるでしょう。
いずれもひどい仕打ちに見えますが、幸福感が絶頂の時点で別れ話を切り出すより、気持ちの準備ができる分、予告は大切だと言えるかもしれません。修羅場を迎えたくなければ、彼女の様子を冷静に観察して方針を決めていきましょう。（熊山 准）