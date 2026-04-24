人気インフルエンサーの山本月（るな、28）が23日、自身のインスタグラムを更新。長女のお宮参りとお食い初めを報告した。

今年元日、第1子となる長女の出産を報告していた山本。この日は「お宮参りとお食い初めを同じ日にまとめて」と和装姿でのお宮参りショットを披露。「バタバタだったけど 無事に終えられて一安心」とつづった。

「ここまで元気に育ってくれたことが何より嬉しいし 毎日成長していく姿にびっくりしてばかり これからもたくさん食べてたくさん笑ってのびのび大きくなってね〜」と記した。

「娘ちゃん私と同じで外だと眩しすぎるのか 写真ほとんど睨み効かしておりました、、笑」と山本。「着付けとヘアは @risa_hair_make_kimono_ さんに自宅でお願いしたのでとっても助かりました ありがとうございました」とした。

「#お宮参り」「#水天宮」「#娘」と添えた。

山本は1997年11月21日生まれ、福岡県出身。かつてE-girlsの下部組織である「bunny」のメンバーとして活動。現在はインフルエンサー、YouTuberとして活動している。昨年8月に結婚を発表し、第1子妊娠を報告していた。