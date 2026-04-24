クレイジーケンバンド・河合わかば、体調不良で休養発表「療養が必要との診断」ライブは河合以外のメンバーで開催

ロックバンド「クレイジーケンバンド」の公式サイトが２４日に更新され、メンバーの河合わかばが体調不良のため休養すると発表した。「医師より療養が必要との診断を受けました」と説明している。

所属する「ダブルジョイレコーズ有限会社」が報告。「この度、メンバーの河合わかばが体調不良により医療機関を受診したところ、医師より療養が必要との診断を受けました。これを受け、本人、メンバー、およびスタッフで協議した結果、まずは回復を最優先に考え、しばらくの間休養させていただくこととなりました」と伝えた。

ファンクラブ会員限定のライブは、河合以外のメンバーで開催するという。「『ＣＫＢＴＭＮＫ ＳＵＭＭＩＴ』公演を直前に控え、楽しみにされていた皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。なお、本公演につきましては、河合わかばを除くメンバーにて予定通り開催させていただきます」とし、「復帰の時期につきましては、体調の回復を待ち、改めてご報告させていただきます。ファンの皆様ならびに関係者の皆様には、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とつづられた。

河合本人のコメントも掲載。「昨年のＣＫＢのアルバム『華麗』のアートワークでは”不良内科医”という設定でしたが”不良患者”に豹（ひょう）変です！お客様ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますがしっかりとメンテナンスしてきます」とファンにメッセージを寄せた。