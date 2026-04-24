第1子妊娠中のみちょぱ、身体の変化明かす 家でハマっていることも
【モデルプレス＝2026/04/24】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が4月24日、都内で開催された「OO STORE」オープニングイベントに、俳優の中尾明慶とともに出席。近況を語った。
【写真】27歳ギャルタレント、第1子妊娠中にイベント出席 全身ショット
みちょぱは「今回は白のサンダルにしたので、オールホワイトで夏先取り。夏気分を味わってみました」と衣装のポイントをアピール。また、第1子妊娠中であるみちょぱは、現在のシューズを履いてお出かけしたいところを聞かれると「個人的には今、歩くのでさえも、ちょっと疲れるぐらいになってきたので、本当にこの靴があるとめちゃめちゃありがたい」とした上で、「まもなくな個人的なイベントに向けてお買い物をしたいなと思います」と微笑んだ。
体のケアに関する質問には、中尾が「最近はストレッチ。体が硬いなと思って、寝る前の5分ぐらいなんですけど、ストレッチするように心がけて4日目ぐらい（笑）」と回答。みちょぱは「それはちょっと怪しい」とツッコミを入れつつ、「私もストレッチが苦手で。柔軟が大事って言うじゃないですか。本当はお風呂上がりとかに毎日やるのが理想だなと私も思ってて、まだ実行してない（笑）」と語った。
ストレスの発散方法を問われると、中尾は「あんまストレスないんですよ。生きてて」と告白。みちょぱも「私もないんですよ」と答え、「（ストレスが）溜まらない2人でした（笑）」と笑った。続けてみちょぱは「寝て忘れてるタイプというのはあるかもしれない。その日疲れてたりとか、『あの人なんかあれだな』と考えていた時にも、次の日にはもう忘れてるので、睡眠は大事」と補足。中尾も「食べて寝てればどうにかなるかな。あと運動も5分とか。それくらい」と頷いた。
そして、今年の夏にファッションやライフスタイルで取り入れたいことを尋ねられたみちょぱは「普段はデニムとかカジュアル系が多いんですけど、なんせ今、もうサイズが全然入らなくなっちゃってきているので、ワンピース系をとにかく取り入れようかなって。簡単に着れるやつが楽で。今年の夏は多分もうデニムは履けないので。ダボッとした服を仕入れたい」とコメント。さらに「料理に一時期すごいハマってて、1回離れたんですけど、また今、再燃してるので結構頑張ってはいます」とも明かし、「いわゆるインスタに載せるおしゃれみたいなやつじゃなくて、本当に家庭的な、ただただ子どもとかが喜びそうな料理を旦那が好きなので、それを作ってるだけなんですけど」と報告した。
一方、同じ質問に中尾は「僕、いろんな趣味が多い。ゴルフしたり釣りしたりとか、バイク乗ったり、車もそうですけど、やりすぎてるので、これ以上増やすとそろそろ叱られそう（笑）。『遊んでばっかりだな』って」と苦笑していた。
みちょぱは、2022年10月22日に大倉士門と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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◆みちょぱ、近況明かす
みちょぱは「今回は白のサンダルにしたので、オールホワイトで夏先取り。夏気分を味わってみました」と衣装のポイントをアピール。また、第1子妊娠中であるみちょぱは、現在のシューズを履いてお出かけしたいところを聞かれると「個人的には今、歩くのでさえも、ちょっと疲れるぐらいになってきたので、本当にこの靴があるとめちゃめちゃありがたい」とした上で、「まもなくな個人的なイベントに向けてお買い物をしたいなと思います」と微笑んだ。
ストレスの発散方法を問われると、中尾は「あんまストレスないんですよ。生きてて」と告白。みちょぱも「私もないんですよ」と答え、「（ストレスが）溜まらない2人でした（笑）」と笑った。続けてみちょぱは「寝て忘れてるタイプというのはあるかもしれない。その日疲れてたりとか、『あの人なんかあれだな』と考えていた時にも、次の日にはもう忘れてるので、睡眠は大事」と補足。中尾も「食べて寝てればどうにかなるかな。あと運動も5分とか。それくらい」と頷いた。
◆みちょぱ、妊娠での身体の変化
そして、今年の夏にファッションやライフスタイルで取り入れたいことを尋ねられたみちょぱは「普段はデニムとかカジュアル系が多いんですけど、なんせ今、もうサイズが全然入らなくなっちゃってきているので、ワンピース系をとにかく取り入れようかなって。簡単に着れるやつが楽で。今年の夏は多分もうデニムは履けないので。ダボッとした服を仕入れたい」とコメント。さらに「料理に一時期すごいハマってて、1回離れたんですけど、また今、再燃してるので結構頑張ってはいます」とも明かし、「いわゆるインスタに載せるおしゃれみたいなやつじゃなくて、本当に家庭的な、ただただ子どもとかが喜びそうな料理を旦那が好きなので、それを作ってるだけなんですけど」と報告した。
一方、同じ質問に中尾は「僕、いろんな趣味が多い。ゴルフしたり釣りしたりとか、バイク乗ったり、車もそうですけど、やりすぎてるので、これ以上増やすとそろそろ叱られそう（笑）。『遊んでばっかりだな』って」と苦笑していた。
みちょぱは、2022年10月22日に大倉士門と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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