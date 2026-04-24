パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が24日までに自身のインスタグラムを更新。人気ユーチューバーの母との意外な交流を明かした。

「YouTuberのシバターさんのお母様から、彼がプロデュースしているという日本酒を頂きました お母様、ありがとうございます」とつづった。

「私はシバターさんとは、お会いしたことがございません」と鎧塚氏。「以前シバターさんが、とある理由で炎上していた際に、格闘家としても実績をあげていらっしゃる彼を『おそらく陰で弛まぬ努力を重ねておられ、彼は彼なりに精一杯、頑張っていらっしゃるのだと思います』とSNSで投稿したところ、それを見たお母様が『いつも批判ばかりされている息子を擁護して下さって、とても嬉しかったです。ありがとうございます。』とわざわざ訪ねてきて下さったのがお付き合いの始まりです」と交流を明かした。

「きっとお母様の優しさと祈りが宿っている日本酒、大切に味わわせて頂きます」と記した。

「最後に大きなお世話ですが『シバターさん、あまりお母様にご心配お掛けしないようにね』」とメッセージで締めくくった。

フォロワーからは「素敵なお話」「すてきなご縁ですね」「母としてのお気持ち凄くわかります」「ラベルのインパクト、すごいですね」「鎧塚シェフのお人柄が伝わる素敵なエピソード」などのコメントが寄せられている。