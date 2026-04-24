「言葉では言い表せないほど辛い」左足ハムストリングの負傷で今季終了のバルサFWヤマル。SNSで胸の内明かす「力になれないのが本当に苦しい」

「言葉では言い表せないほど辛い」左足ハムストリングの負傷で今季終了のバルサFWヤマル。SNSで胸の内明かす「力になれないのが本当に苦しい」