左足ハムストリングの負傷が発表されたヤマル。（C）Getty Images

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　バルセロナは現地４月23日、ラミネ・ヤマルの怪我の状態を発表した。

　スペイン代表の18歳FWは、22日にホームで行なわれたラ・リーガ第33節のセルタ戦（１−０）に先発。40分にPKのキッカーを務め、成功させた直後、左足のハムストリング辺りを気にする素振りを見せ、ピッチに倒れ込む。その後、交代を余儀なくされた。

　懸念されていた怪我の状態について、クラブは公式サイトで「木曜日に行なわれた検査で、トップチームのラミネ・ヤマルが左足のハムストリングを負傷したのが確認された。同選手は保存療法による治療を受ける予定だ。リーグ戦の残りの試合は欠場するが、ワールドカップには出場できる見込み」と公表した。
 
　今季終了が決まったヤマルは、試合から一夜明けた23日に自身のインスタグラムを更新。次のように胸の内を明かした。

「この怪我で、まさに一番力を発揮したかった時に戦線離脱を余儀なくされ、言葉では言い表せないほど辛い。チームメイトとともに戦えないこと、チームが必要としている時に力になれないのが本当に苦しい。でも、チームを信じている。彼らはどの試合でも全力を尽くしてくれると信じている。

　たとえベンチからでも、ほかのファンと同じように応援し、声援を送り、後押しをしていくよ。これは終わりではなく、ただの一時的な休止に過ぎない。必ず以前よりも強く、より意欲を持って戻ってくる。来シーズンはさらに素晴らしいものになるだろう」

　最後には「メッセージをありがとう。そして、ビスカ・エル・バルサ！（バルサ万歳！）」と記した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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