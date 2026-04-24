渋谷・新宿、まさかの上野にも完敗!? ≪六本木は死んだ≫X投稿が話題…若者が集うナイトライフ街から激変したワケ

先日、Xで《六本木は街として死んだ》という内容のポストが話題となった。有名ナイトクラブが立ち並び、多くの人が深夜に行列をなす、ナイトライフの街としてのイメージがある東京都港区・六本木。現在六本木は本当に“衰退”しているのか？ 国際大学グローバル・コミュニケーション・センターにて文化社会学、サブカルチャーなどを研究する菊地映輝氏が解説する。

【画像】えっこんなに人がまばらなの…夜の六本木の様子

《六本木は死んだ》は本当なのか？ 現在の六本木の様子

六本木の衰退について以下のようなポストが先日話題になった。

≪昔の六本木、終電の交差点付近は帰る人ではなく繰り出す人で溢れ、クラブはどこも行列、一晩で何軒も梯子する人々が行き交い、道を歩けば必ず知人、泥酔サラリーマン、美男美女、白人モデル、芸能人と遭遇。今や人気も活気もなく、ロアビル、alife、museが閉店し、GSも移転したのが死の証拠。≫

ポストで言及されている《alife》、《muse》とは、90年代後半から六本木のクラブ文化を盛り上げた有名ナイトクラブの名だが、いずれも現在は閉店してしまっている。

また東京商工リサーチの調べによると、2025年1月から8月の「バー、キャバレー、ナイトクラブ」の倒産は58件となっており、これはリーマンショック直後並みの高水準。

インバウンド活況で盛り上がりを見せているとはいえ、夜の街の状況は確実に変わりつつあるようだ。

現在も六本木には大型クラブが数店舗存在してはいるが、六本木のクラブカルチャーの最盛期はいつごろだったのだろうか。菊地氏はこう推察する。

「六本木はもともと80年代のディスコブームの中で若者たちが集まる夜の街として栄えていました。最盛期には40店舗ほどディスコが存在し、その後ディスコカルチャーがクラブカルチャーへと変化していきます。

常に“夜の街”として盛り上がりを見せていた六本木ですが、今回のポストで指摘されているような“クラブカルチャーの最盛期”は、いつ頃になるかというと、2010年代前半から半ばの話だと推察します。

当時はクラブミュージックのジャンルの1つである“EDM”ブームの最盛期でもあり、『V2 TOKYO』などのいわゆる“チャラ箱”と呼ばれる、異性との出会い目的の男女が多く集うクラブが続々とオープンやリニューアルしていた時期とも重なります。

さらには、六本木が夜遊びの場として盛り上がったのは、ハロウィンブームからも説明できるでしょう」

ハロウィンといえば、2010年代後半に≪渋ハロ≫と呼ばれて盛り上がりを見せていた渋谷が印象深いが、2010年代前半から半ばにかけては、六本木でも仮装して夜の街を練り歩く人々で賑わっていた。

菊地氏はこのハロウィンの盛り上がりがナイトクラブの全盛期と関係していると言う。

「もともとハロウィンは海外の風習なので、日本にいる外国人たちを中心に盛り上がりを見せていました。それが外国人が多く出入りするクラブでのハロウィンイベントに繋がっていきます。

2010年代前半から半ばにかけて六本木のハロウィンが盛り上がっていたことは、同時にクラブの盛り上がりも示唆しているのです。

2020年のコロナ禍でクラブは衰退傾向になりますので、だいたい2010年代前半からコロナ禍前の2019年あたりまでが、六本木におけるクラブカルチャーの全盛期といえるのではないでしょうか」

クラブカルチャーが若干落ち着いた現在、六本木の街はどう変わっているのか。

「現在六本木には、深夜まで営業している完全個室型飲食店、時間貸しの個室サウナなど、少人数向けのプライベート空間型の業態が多く、クラブに限らず、ナイトライフ自体が多様化している印象です。

クラブはもちろん現在も六本木に存在していますが、クラブに行かずともマッチングアプリで異性と出会えたり、プライベート空間で少人数で楽しむ遊び方もスタンダードになったりと、最盛期とは異なる形でナイトライフが発展していると考えることができます」

また、六本木にプライベート空間の業態が増えた経緯として菊地氏は、男性が主催し、女性に報酬を支払って参加してもらう飲み会“ギャラ飲み”の影響も指摘する。少人数制のギャラ飲みの場として、こうした空間が人気になっているという。

六本木に若者が集まらなくなったワケ

では現在の六本木が衰退したと言われる理由とは何なのか。

「何をもって“衰退した”と判断するかにもよりますが、クラブに関していえば、たしかに最盛期ほどの盛り上がりには欠けるかもしれません。現在のクラブカルチャーの中心地は、渋谷や新宿に移動しているように思います。

それらの街には、世界的な評価のクラブ、海外有名クラブの支店、新しい“チャラ箱”などがあり、ほかにも外国人観光客から人気の『新宿ゴールデン街』など、クラブに行く前後に楽しめるスポットも充実していたりと、ナイトライフを過ごすのに魅力的な街が増えてきているのです。

また六本木は、新宿や渋谷に比べると、単価の高い飲食店が多く、若者は行きづらい。実際に、六本木と渋谷とで、クラブ客の年齢層を見比べても大きな違いがありました。

これら背景から、クラブ街としての六本木の優位性は薄れてきていると考えられます」

そして六本木というと、『六本木ヒルズ』や『東京ミッドタウン』など、ハイセンスでラグジュアリーなテナントが多くそろう施設が多い。

現在『第2六本木ヒルズ』が着工に向けて大詰めを迎えているが、六本木エリアの再開発を手がける森ビルは、あえて“グローバル・エリート志向”の街づくりを進めていると、菊地氏は指摘する。

「以前、大学生たちに六本木に行く目的について聞いてみたのですが、“気になる展示を見に美術館に行くか、クリスマス時期の特別なデートくらいでしか行かない”といった声がありました。

森ビルをはじめ、六本木の商業施設は、10代や20代の若者たちが、日常的な遊び目的で、友人と食事したり、ショッピングしたりできる気軽な価格帯の場所が少ない。

森ビルが目指す六本木のブランディングが、若者を街の主役として想定していないことは自明です」

六本木に若者が集まらなくなったというよりも、そもそも六本木に漂う“空気感”が若者を寄せ付けない要因となっているのだろうか。

さらにはこんな事情も。

「六本木の立地的な要因も若者が集まりにくい背景にあるかもしれません。例えばクラブに行くにしても、六本木はターミナル駅ではないため、交通アクセスがあまり良くないことは大きな欠点です。

どうしても六本木にある目当てのクラブに遊びに行きたいということがない限りは、ナイトライフをすごす街としては立地的に選ばれづらいといえます」

いま若者から人気の“夜の街”はどこ？

では現在若者たちからナイトライフの場として人気を集める街はどこなのだろうか。

「まず前提として、いまの若者たちは目的によって遊ぶ場所を変えているため、ナイトライフの代表的な街を挙げることは少し困難です。そもそも昔に比べて若者が夜遊びをしなくなっているということも指摘できるでしょう。

ただ遊ぶ場を決める際に“アクセスの良さ”を重視している傾向もみられるため、新宿や渋谷、池袋、といったアクセスのよいターミナル駅には、夜になると多くの若者が集まっています。

また、外飲みが出来る上野、ディープさが面白い北千住、錦糸町なども若者の間で盛り上がっています。

こうした繁華街には、安価でおしゃれで楽しい飲食店、若者から人気の“シーシャバー”などナイトライフのインフラはそろっています。若者たちにとって、夜の街として過ごしやすい雰囲気はあるのではないでしょうか。

またクラブに代わる“音楽”の場所として、渋谷などで元気なのが、クラブよりも小規模な “ミュージックバー”や“DJバー”というもので、ここには音楽好きの若者たち夜な夜な集まっています」

――《六本木が衰退した》という噂の背景には、若者たちのナイトライフの多様化、六本木の街を取り巻く環境の変化などが関係しているようだった。

取材・文／瑠璃光丸凪（A4studio）