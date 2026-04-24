開けて感動！断面映え＆ボリューム満点『おにぎり・海苔巻き弁当4選』オレぺエディター

お弁当のおかずに迷ったら、おにぎりやのり巻きが頼りに。具しだいでアレンジも広がって、満足感のある一品になります。

今回は、「オレペエディター」たちのリアルなおにぎり＆のり巻き弁当をご紹介。断面のきれいさも楽しく、ふたを開けた瞬間に気分が上がること間違いなし。自分用にも子ども用にも、行楽にも。まねしたくなるアイディアが詰まっています！

具だくさん！ おにぎり＆のり巻き弁当4選

サッと食べたい日にはおにぎらず

学校の野外行事に作ったおにぎらず。 保存容器を型にして、ご飯・具（かにか まやハム、卵焼きなど）・ご飯を重ねて 詰め、取り出してのりで巻く方法なら簡 単！ 味つけはマヨネーズです moo_obentoさん

高校生の息子が大好きな肉巻きおにぎり

ご飯に豚薄切り肉を巻いてからフライパンで焼き、焼き肉のたれをからめる肉巻きおにぎり。お弁当の彩りによさそうな赤大根が手に入ったので、前日に甘酢漬けにしておきました イクノさん

100均アイテムで具のせおにぎり

昆布のつくだ煮、梅干し、唐辛子みそ、鶏の照り焼き……常備菜や残りものの具をのせただけのおにぎり。100円ショップの型を使ってにぎれば簡単。あとはのりを巻くだけです maicookさん

具が見えるおにぎり型（まんぞく2個タイプ） 110円／DAISO

https://www.daiso-sangyo.co.jp/

ご飯と具を入れてふたで押し込み、取り外すだけ。一度に2つ作れます！

そぼろご飯で作る卵のり巻き

卵2個で作るごま油風味の卵焼きをのり巻きに。冷凍しておくと便利な手作りそぼろをご飯に混ぜて使いました。昨夜の残りのひと口カツと、菜の花のごまあえを添えて春らしく！ mikki さん

見た目も楽しく、ふたを開ける瞬間がちょっと楽しみになる一品。ぜひ、毎日のお弁当づくりの参考にしてみてください♪

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）