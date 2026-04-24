【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年4月27日〜5月3日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月27日〜5月3日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月20日〜4月26日｜総合運＆恋愛運TOP３
『感情で動くのは控えましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
目先の解決を優先してしまうことが増えます。じっくりと待つ方が良いことも感情のまま動いてしまったりするでしょう。仕事や公の場では周囲の人達が、こちらに任せたいことと任せないようにすることを勝手にわけているようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分に嘘がつけず、本音がそのまま漏れてしまうようです。それが相手の距離を広げてしまうこともあるので、計画が崩れないように気をつけましょう。シングルの方は、恋愛に尽くしてしまう人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手のことを良くも悪くも束縛していきます。
｜時期｜
4月30日 考え方が変わる ／ 5月2日 嬉しくない情報が入ってくる
｜ラッキーアイテム｜
ウォーキング
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞