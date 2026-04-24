年金は自動でもらえない？父が65歳になり年金の支給日を迎えましたが、振り込まれていないようです。受給するには手続きが必要なのでしょうか？

年金は自動でもらえない？受給開始に手続きが必要な理由

年金は、一定の年齢になれば自動的に支給されるわけではありません。受給するには「請求手続き」という手続きが必要です。これは、年金を受け取る権利があることを本人が申請する手続きです。

なぜこの手続きが必要かというと、個人によって状況が異なるためです。たとえば、働き続けているかどうかや、他の年金との関係などによって支給額や開始時期が変わることがあります。そのため、本人の意思確認も含めて申請が求められています。

この手続きをしないと、受給資格があっても年金は振り込まれません。つまり、65歳になっただけでは自動的にお金が入る仕組みではない点に注意が必要です。



65歳になっても振り込まれない主な原因とは

65歳を迎えても年金が振り込まれない主な原因は、手続きをしていないことです。特に初めて年金を受け取る場合、この申請を忘れてしまうケースは少なくありません。

また、年金請求書が届いていない場合もあります。通常、受給開始年齢の前に日本年金機構から書類が送られてきますが、住所変更の手続きがされていないと届かないことがあります。この場合、書類が手元にないため手続きが進まず、結果として未受給の状態になります。

さらに、手続き後すぐに振り込まれるわけではない点も見落としがちです。申請から実際に振り込まれるまでは数か月程度かかることがあり、「支給日なのに入っていない」と感じる原因になります。そのため、申請した時期と実際に振り込まれる時期のズレにも注意が必要です。



年金を受け取るための具体的な手続きの流れ

年金を受け取るには、まず年金請求書を提出する必要があり、この書類は日本年金機構から郵送されます。

記入後は、年金事務所や市区町村の窓口に提出します（内容によって提出先が異なる場合があります）。その際、本人確認書類や年金手帳、振込先口座の情報などが必要になります。書類に不備があると手続きに遅れが出るリスクがあるため、事前に必要書類を確認しておくことが大切です。

手続きが完了すると、審査を経て支給が開始されます。初回の振り込みまで時間がかかることがありますが、その分は後からまとめて支払われる仕組みです。したがって、手続きを遅らせると、その分受け取りも遅くなるため、早めの対応が重要です。



年金のもらい忘れを防ぐために知っておきたいポイント

年金のもらい忘れを防ぐには、事前の準備が重要です。まず、65歳になる前に日本年金機構からの案内を必ず確認しましょう。書類が届かない場合は、自分から年金事務所に問い合わせることも必要です。

また、手続きは誕生日の前日以降から可能です。早めに申請しておくことで、振り込みの遅れを最小限に抑えることができます。もしすでに受け取り忘れていた場合でも、原則として5年前までさかのぼって請求できます。ただし、請求が遅れると資金計画に影響が出るため、早めに対応したほうが安心です。

年金は老後の大切な収入源です。仕組みを正しく理解し、必要な手続きを確実に行うことで、安心して受け取ることができます。今回のようなケースをきっかけに、家族で一度確認してみるとよいでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー