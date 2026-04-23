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知っておきたい5月以降のディズニー攻略法「何も知らずに行くと非常につらい目に」アトラクション中心の回り方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」が、「【有料級】5月以降のディズニーランドで使えるアトラクション中心の回り方」を公開した。動画では、休止施設が多い5月以降の東京ディズニーランドをアトラクション中心で楽しむモデルコースを提示し、「アトラクションを数多く乗るより優雅に過ごすべき」といった、充実した1日を送るための重要なポイントを解説している。



5月以降のディズニーランドは、アトラクションやレストランの休止設定が多く、無計画で行くと「時間や労力の無駄をする」可能性が高い時期だという。動画では、朝7時の到着を前提とした詳細なタイムスケジュールが公開されている。



入園後、まずはディズニー・プレミアアクセス（DPA）やプライオリティパス、モバイルオーダーの各種パスを速やかに取得する。朝イチは、待ち時間が伸びやすい「プーさんのハニーハント」をはじめとするファンタジーランドから回り、効率的に体験していく。



昼食には「トゥモローランド・テラス」のハンバーガーを推奨し、午後は取得したパスを活用して「モンスターズ・インク“ライド＆ゴーシーク！”」や「美女と野獣“魔法のものがたり”」などの人気アトラクションを体験する。また、混雑を避けるために16時台には「グランドエンポーリアム」でお土産を購入。夕食には和食専門店の「れすとらん北齋」を事前予約し、ホテルクオリティの食事を堪能するなど、無理のない計画が組まれている。



夜にかけては、「ジャングルクルーズ」や「ベイマックスのハッピーライド」など、夜ならではの雰囲気が楽しめるアトラクションを配置し、閉園まで遊び尽くす工夫が凝らされている。



終盤では、モデルコースを実践する上で「アトラクションを数多く乗るより優雅に過ごすべき」「お食事もまた楽しみの一つ」という2つの重要なポイントを提示。「ディズニーという空間にいるだけで日本の他の場所では絶対に味わえない気持ちになれる」と語り、景色や移動時間も含めてパーク全体を楽しむ視点を持つことが、最高の1日を作る秘訣であると結論付けている。