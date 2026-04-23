７人組ボーイズグループ・ａｏｅｎが２３日、東京・恵比寿ガーデンホールで初の４７都道府県ツアー「ａｏｅｎ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ〜青のはじまり ４７＋１〜」の初日公演を行った。

メンバーが登場すると、ａｏｒｉｎｇ（ファンの呼称）は大歓声。リーダーの優樹（２３）は「すごい声！本当にうれしいです。今日だけは日常を忘れて、ここだけの熱い空間をつくっていきたいと思いますので、最後までお願いします！」と笑顔であいさつした。

歌やダンスはもちろん、椅子を使ったダンスやソロ歌唱などそれぞれの見せ場も光るライブだった。「オフライン」を初披露し、サブリーダーの瑠楓（２２）は「温めてきた」と楽しげに明かした。

アンコールでは、ツアーのために書き下ろされた未公開曲の「アスファルトに滲む虹」を初披露。１２月２６日に東京ガーデンシアターで追加公演を行うことも発表した。雅久（２１）は「本当にめでたいこと。今日が結成１周年なんですけど、そんな日にお伝えできて幸せです」と喜びを語り、「日本トップのアーティストになれるまで絶対に１人も離さないので、それまで全員笑って幸せに暮らしてください！」と熱く呼びかけた。