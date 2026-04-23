アイドルグループ「#よーよーよー」の杉井みぃが、20日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に初登場した。



【写真】隠されて逆にドキドキ！無邪気な誘惑、杉井を見てみぃ

自身のインスタグラムにオフショットなどを掲載した杉井は「#週刊プレイボーイ さんに初掲載させて頂きます!」と報告。「ずっとずっと雑誌のお仕事したかったからみんなのお陰です ほんとうにありがとう♡」とファンに感謝した。



掲載したのはベンチコートを羽織って、バット、グローブを抱えたショット。インスタにはユニホームを着て中日ドラゴンズを応援する画像も掲載しており、野球愛、特にドラゴンズ愛はガチだ。「今回はみぃの大好きなものでみぃらしく撮影してきたのでぜひお楽しみに♡」とアピールした。



ベンチコートを脱いで、シャツの前をはだけて鮮やかな青の衣装を見せつけるショットや、学校の校舎の中でジャージの下だけを脱いだようなドキドキ姿も披露している。誌面ではほかにも白、花柄、横ボーダーのワンピースなどを見せている。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。4月10日の時点で5試合を球場で観戦していると告白。バンテリンドームでの始球式という野望も明かしている。



同号は十味が表紙＆巻頭を担当。豊田ルナ、石田千穂、逢田珠里依、奥津マリリ、ときちゃんも登場している。



（よろず～ニュース編集部）