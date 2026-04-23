Number_iは超コアなクイズに挑戦、HANAは全国ツアーで生まれたルーティンを紹介！『Venue101』次回ラインナップ発表

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4月25日23時からNHK総合で『Venue101』#110が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

Ayumu Imazu「CLASSIC」

Number_i「3XL」

にしな「グローリー」

HANA「Bad Girl」

※アーティスト名五十音順

■Number_iに番組スタッフが超コアなクイズを出題

Number_iが披露するのは最新曲「3XL」。このタイトルが、“XL では収まらないほどの大きな愛”という意味を持つことから、今回は番組がメンバーに「3XL＝大きな愛」にちなんだ超コアなクイズを仕掛けることに。

出題するのは、これまでの『 Venue101』でのダンスパフォーマンスのある瞬間をシルエットの静止画にして、どの曲のどの部分かを当てる「シルエットクイズ」。さらにNumber_iの楽曲によく登場する “咳払い”にフォーカスした「咳払いクイズ」など、いずれも超難問。ぜひメンバーと一緒に、答えを予想してみよう。

■HANAが堪能したグルメ＆生まれたルーティンとは？

去年オーディションからデビュー、『NHK紅白初出場』も経て人気グループとなったHANA。現在、初めての全国ツアー真っ最中ということから、今回はメンバー自ら「ツアーを重ねるごとに生まれていった“HANA のルーティン”」を明かし、「全国をまわって堪能したグルメ」を写真付きで紹介する。

そしてスタジオパフォーマンスは、最新曲「Bad Girl」を披露。バンドメンバーとともに自由に歌う、そのパフォーマンスに注目だ。

■Ayumu Imazu＆にしな デビュー同期の“対照的な作詞・作曲スタイル”

グルーヴィーなサウンドが魅力で、King & Prince「Theater」など、多くのアーティストに楽曲提供も行っている Ayumu Imazu。そして「ヘビースモーク」がロングヒットし、透明感のあるボーカルが魅力のにしな。ともに2021年にメジャーデビューし、作詞作曲をこなすソロアーティストということで、今回はそれぞれの制作スタイルに迫る。「制作スパン」「作詞のやり方」などを聞いていくと、驚くほど対照的な回答が。

スタジオパフォーマンスでは、Ayumu Imazu がエネルギッシュなダンスナンバー「CLASSIC」を。にしなは、ライブアンセムとして制作をはじめ、完成するまで3年を要した「グローリー」をパフォーマンスする。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#110

04/25（土）23:00～23:30

※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue101