Number_iは超コアなクイズに挑戦、HANAは全国ツアーで生まれたルーティンを紹介！『Venue101』次回ラインナップ発表
4月25日23時からNHK総合で『Venue101』#110が放送される。
■出演アーティスト / 歌唱楽曲
Ayumu Imazu「CLASSIC」
Number_i「3XL」
にしな「グローリー」
HANA「Bad Girl」
※アーティスト名五十音順
■Number_iに番組スタッフが超コアなクイズを出題
Number_iが披露するのは最新曲「3XL」。このタイトルが、“XL では収まらないほどの大きな愛”という意味を持つことから、今回は番組がメンバーに「3XL＝大きな愛」にちなんだ超コアなクイズを仕掛けることに。
出題するのは、これまでの『 Venue101』でのダンスパフォーマンスのある瞬間をシルエットの静止画にして、どの曲のどの部分かを当てる「シルエットクイズ」。さらにNumber_iの楽曲によく登場する “咳払い”にフォーカスした「咳払いクイズ」など、いずれも超難問。ぜひメンバーと一緒に、答えを予想してみよう。
■HANAが堪能したグルメ＆生まれたルーティンとは？
去年オーディションからデビュー、『NHK紅白初出場』も経て人気グループとなったHANA。現在、初めての全国ツアー真っ最中ということから、今回はメンバー自ら「ツアーを重ねるごとに生まれていった“HANA のルーティン”」を明かし、「全国をまわって堪能したグルメ」を写真付きで紹介する。
そしてスタジオパフォーマンスは、最新曲「Bad Girl」を披露。バンドメンバーとともに自由に歌う、そのパフォーマンスに注目だ。
■Ayumu Imazu＆にしな デビュー同期の“対照的な作詞・作曲スタイル”
グルーヴィーなサウンドが魅力で、King & Prince「Theater」など、多くのアーティストに楽曲提供も行っている Ayumu Imazu。そして「ヘビースモーク」がロングヒットし、透明感のあるボーカルが魅力のにしな。ともに2021年にメジャーデビューし、作詞作曲をこなすソロアーティストということで、今回はそれぞれの制作スタイルに迫る。「制作スパン」「作詞のやり方」などを聞いていくと、驚くほど対照的な回答が。
スタジオパフォーマンスでは、Ayumu Imazu がエネルギッシュなダンスナンバー「CLASSIC」を。にしなは、ライブアンセムとして制作をはじめ、完成するまで3年を要した「グローリー」をパフォーマンスする。
■番組情報
NHK総合『Venue101』#110
04/25（土）23:00～23:30
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信
司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花
ナレーション：服部伴蔵門
■関連リンク
『Venue101』番組サイト
https://www.nhk.jp/p/venue101