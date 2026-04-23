「今の気分は？

ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!!」



【写真】カメラに向かって「キメ顔」の猫さん

投稿されたのは口元にマイクを向けられ、ゴロゴロと熱く語りかけている猫さんを撮影した動画です。そんな「インタビュー」の相手はサイベリアンの「ヤマネコ」くん。至近距離から届けられたヤマネコくんのゴロゴロ声は、多くの人を虜にしました。



「ASMRで聞きたい…絶対なんか良い脳波出るし脳汁出る」

「とってもいい気分♩って聞こえる」

「寝る前に聴くようにします( ˘ω˘ ) ｽﾔｧ…」

「ねこさんのゴロゴロ音はリラックス効果あるらしいのでありがたや」



猫さんのゴロゴロ声が持つ不思議な癒し効果は、多くの人が本能的に感じているもの。「寝る前に聴く」や「脳汁出る」といったコメントも、ヤマネコくんの声がそれだけ心の奥まで届いた証拠だと言えるでしょう。



そもそも、飼い主さんはなぜマイクを使ってゴロゴロ声を記録しようと思ったのでしょうか。また、実際に録音した音を聴き返した飼い主さん自身の感想も気になるところ。動画を投稿した飼い主の「ヤマネコ」（@ymnc_rf）さんに詳しいお話を聞きました。



ーーマイクを通してヤマネコくんの声を聞こうとしたのは？



「ちゃんとマイクでヤマネコの声や音を間近で記録したく、マイクを使用しました。マイクはヤマネコの声や音を撮る時専用のものです」



ーー録音中、ヤマネコくんはマイクに対してどんな反応を？



「使い始めはマイクをクンクンしますが、その後は特に嫌がる様子もなく撮らせてくれました」



ーーはっきりとわかる音量のゴロゴロ声を聞いてみていかがでしたか？



「耳でもあまり聞こえないくらいの爆音でゴロゴロ音やヤマネコの息遣いが撮れたので、たまに聴き返したいと思いました」



ーー普段のヤマネコくんは？



「ビビリで甘えん坊な性格です」



ーーヤマネコくんと出会った時は？



「お迎え日はビクビクでキャリーから出てこなかったですが、翌日には自分から甘えてきて、それだけで心を打ち抜かれました」



美しいルックスと可愛い声が皆を魅了するヤマネコくん。お迎えした翌日には自ら甘えてきたというエピソードが示すように、飼い主さんにとってかけがえのない存在であり続けることでしょう。



飼い主さんは「これからもヤマネコの写真や動画を撮りつつ漫画やグラフィックを作り、一緒に思い出をたくさん作っていきたいと思っています。また、LINEでヤマネコのスタンプを販売していますので、よろしくお願いします！」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）