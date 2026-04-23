韓国におけるHonda四輪車販売終了

2026年4月23日、ホンダの韓国における二輪車・四輪車販売現地法人であるホンダコリアは、韓国国内での四輪車販売について2026年末をもって終了することを発表しました。

今回の決定は、グローバルおよび韓国市場を取り巻く環境変化を踏まえ、中長期的な競争力強化に向けて経営資源の集中を図る観点から検討を重ねた結果によるものです。

【画像】超カッコいい！ これが「アコード」です！（30枚以上）

ホンダコリアは、2001年10月にホンダモーターサイクルコリアとして設立されました。2002年5月に二輪車の販売を開始し、2004年5月から四輪車の販売をスタートしています。

現在、韓国で販売されている主な四輪車は「アコード」と「CR-V」の2機種です。

セダンのアコードは、ホンダのグローバルモデルとして展開されています。また、SUVのCR-Vは、高い実用性を備えたモデルとしてラインナップされてきました。

2026年末の四輪車販売終了後も、ホンダ車を使用しているお客様に対して、車両のサービスやメンテナンス、部品供給、保証対応などのアフターサービスは引き続き提供されます。

今後ホンダコリアは二輪事業を引き続き中核事業と位置付ける

今後、ホンダコリアは二輪事業を引き続き中核事業と位置付けます。

主な二輪車販売機種には、「PCX125」「スーパーカブ」「フォルツァ350」「ADV350」「フォルツァ750」「CBR600RR」などがあります。

ホンダはこれら魅力的な商品をお届けするとともに、サービスや顧客体験のさらなる充実を図ることで、事業の一層の強化に取り組んでいくとしています。