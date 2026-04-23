第4打席で中堅方向へ特大弾を放ち、5試合連続アーチを記録

【MLB】Dバックス 11ー7 Wソックス（日本時間23日・アリゾナ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。試合には敗れたが、5試合連続となる10号を放ち、本塁打争いで並んでいたアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を抜きリーグ単独2位となった。

劣勢ムードを変える一撃となった。7回無死一塁で迎えた第4打席、右腕トンプソンの初球146キロを捉えると中堅方向へ10号2ラン。打球速度110.2マイル（約177.3キロ）、飛距離451フィート（約137.5メートル）、29度の特大アーチで球団タイ記録となる5戦連発を記録した。

また、MLB公式のサラ・ラングス記者によると、ルーキー（MLB1年目）による5試合連続本塁打は1983年のロン・キトルに並びメジャータイ記録。一時は打率1割台に低迷していたが、直近5試合は11安打、5本塁打、10打点と驚異的な成績を残している。

村上はブルワーズとの開幕カード3試合で3戦連発を記録。メジャーデビューから3試合連続本塁打は、日本選手では城島健司（マリナーズ）の2戦連発を抜き新記録となった。しかし以降は不振に苦しむ日が続いた。復調のきっかけとなったのは14日（同15日）のレイズ戦での今季5号。25打席ぶりとなる一発で、再度上昇気流に乗った。

この試合、村上は5打数3安打2打点と活躍。チームは逆転負けで3連勝を逃したが、村上は5試合連続で本塁打と存在感を示した。試合を終えて村上の成績は、24試合の出場で打率.256（82打数21安打）、10本塁打、19打点となっている。（Full-Count編集部）