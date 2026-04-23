犬の『不安度』を測るチェック項目５選

犬が不安からストレスを感じているとき、どのような行動や仕草、態度を見せるかお気づきですか。ここでは、犬の『不安度』を測るチェック項目を5つご用意したので、1つでも当てはまったら不安度が高まっているサインと捉えましょう。

1.問題行動が増えていませんか

吠え癖や噛み癖、破壊行為、イタズラ行為などなど…。このような問題行動が最近、増えてきたな、目立つようになってきたなと感じることはありませんか。

犬は強い不安やストレスを溜め込むと、そのストレスや不安をかき消すように問題行動を起こして発散させます。また、より強い訴え方をしなければ伝わらないと思い、問題行動に出ることもあるでしょう。

2.身体を丸めて部屋の隅にいることはありませんか

身体を丸めるように部屋の隅っこで小さくなっている様子を見かけることはありませんか。これは、飼い主や家族に不安を感じていたり、生活環境そのものに不安要素があるときに見られます。

一時的であれば、その時だけ不安な出来事が起きている可能性が高いですが、持続的によく部屋の隅っこで丸まっていたり、小さく震えたりしているようであれば、接し方や生活環境を見直す必要があるかもしれません。

3.常に飼い主の姿を追いかけていませんか

飼い主の後ろをついて回る犬は多くいますが、常に飼い主の姿を追いかけ、飼い主の姿が見えなくなると不安そうに落ち着きのなさを見せる場合は、分離不安になっている可能性があります。

分離不安は、飼い主の姿が見えなくなると、必要以上にストレスを感じてしまう精神的な疾患の1つです。悪化すると、自傷行為や体調不良にもつながるので、正しい信頼関係を築き、安心感を与えてあげましょう。

4.ストレスサインが日常的に現れていませんか

以下のようなストレスサインが日常的に現れている場合は、慢性的に不安を感じているサインです。

あくびをする 鼻をぺろぺろ舐める 小さく身体をブルブルと震わせる 身体を掻きむしる

以上の行動は、不安やストレスを感じているときに、犬が見せるストレスサインの一種です。もしもこの行動をよく見かける場合は、何に対してストレスを感じているのか探りましょう。

5.常同行動が目立ちませんか

常同行動とは、精神的なストレスから同じ行動を執拗に繰り返す行為です。犬の場合は、前足を舐め続けたり、自分のしっぽを追いかけ続けたりといった行動が目立ちます。

常同行動は、行動によっては自傷行為にもつながりかねません。もしも同じ行動を執拗なまでに繰り返している場合は、無理に止めるのではなく、別の楽しいことや興味のあることを提示して気を紛らわせてあげましょう。

犬が不安を感じる状況とは

そもそも犬が不安を感じる状況とは、どのような状況なのでしょうか。

引っ越しや家族が家を出ていくなど生活環境の変化 コミュニケーションが不足している 長時間のお留守番 飼い主の姿が見えなくなる状況に慣れていない 飼い主に叱られてばかり

主に犬が不安を感じるのは、以上のような状況です。特に、飼い主とのふれあいやコミュニケーションが不足していると、不安を感じやすくなります。日常的に愛情を伝えつつ、愛犬が安心して過ごせる環境づくりを意識してみてください。

犬の不安度が高いときに飼い主がすべき対応

犬の不安度が高いと感じたら、飼い主は以下の行動をヒントに、不安を解消してあげるための対応に取り組んでください。

まずは不安の原因を探り、解消に努める 愛犬が安心して過ごせる環境を整える 日頃から運動や遊び、スキンシップなどで十分なコミュニケーションをとる 失敗や悪いことに怒鳴ったりせず、落ち着いた態度で適切に対応する 在宅中でも意識してひとり遊びの時間を作る

まずは不安の原因を探ることが最優先です。寂しさから不安を感じているのか、生活環境への不満からストレスを感じているのか--理由はさまざまです。

その後、愛犬が安心して快適に過ごせる生活環境を整え、飼い主が在宅中は、思い切り遊びや散歩を一緒に楽しんだり、愛情を込めてスキンシップをしたりして、わかりやすく愛情を伝えましょう。

また、留守番が苦手な子には、ひとり遊びの方法を教えてあげることも大切です。おもちゃの遊び方を一緒に覚え、飼い主が在宅中もお互いに自分の時間を過ごすことを意識的に取り入れることで、留守番中の退屈凌ぎの方法を自然に学べるでしょう。

まとめ

犬の不安は、ストレスサインとして行動に現れます。もしも愛犬のストレス度が高くなっていると感じたら、早めにその原因を突き止め、不安を解消してあげてください。

(獣医師監修：葛野宗)