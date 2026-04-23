和も洋も気になるーーーッッ！【ファミマ】今日はどっちの気分？「新作スイーツ」

お手頃価格で本格的な味わいが楽しめるコンビニスイーツ。各社のアイディアが光る商品がズラリと並びます。今回は【ファミリーマート】にお目見えした新作をご紹介。洋菓子と和菓子をピックアップしたので、気分に合わせて選んでみて。

マニアが絶賛！ 洋菓子からはインパクト抜群のタルト

「全てが完璧」「めちゃくちゃ美味しい」と@yuumogu22さんが絶賛するのは「クッキー & クリームタルト」。目を引くのは、黒い見た目のココアビスケットとチョコチップ。その下にはバニラホイップとダマンド生地が重ねられています。ボリューミーで食べ応えがありそう。

食感の楽しさ◎ たっぷりのクリームにテンションアップ！

@yuumogu22さんは「タルト生地もザクッとしてる」トッピングの「食感もいい」と高評価。クリームもたっぷり重ねられていて、異なる食感を楽しめるのも魅力です。価格が手に取りやすい\230（税込）なのも嬉しいところ。コーヒー・紅茶のお供におすすめです。

数量限定！ 洋をプラスした和菓子

ファミマの春の定番として毎年発売されている抹茶商品。この春は宇治抹茶使用の和菓子を販売中です。公式サイトによると「歴史に裏打ちされた本格的な「宇治抹茶」の深みを感じていただける仕上がり」になっているのだとか。こちらは、お餅で宇治抹茶餡とクリームを包んだ「抹茶クリーム大福」\178（税込）。パッケージからも上質感が伝わってきます。

パクっと片手で食べやすいのも◎

忙しい家事や仕事の合間のひと息タイムに、袋から出してそのまま片手でパクッと手軽に食べられそうなこちら。ほどよい満足感で、腹持ちの良さにも期待できます。疲れて甘いものが欲しいときに、ほうじ茶・コーヒーなどと一緒に味わってみては？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N