咸陽市渭城区で発掘した十六国時代大型墓のＭ４墓から出土した陶牛と陶車。（咸陽＝新華社配信）

【新華社西安4月23日】中国陝西省考古研究院は21日、同省咸陽市で十六国時代の大型墓を発掘したと公表した。墓は規模が大きく、形状も整っており、独特の構造を持っていた。陶俑など遺物十数点も出土した。

陝西省考古研究院は2021年3月から5月にかけ、咸陽市渭城（いじょう）区で古墓4基と陶窯1カ所を発掘。うちM4墓は十六国時代のもので、南北の長さは85メートルに上ったが、深刻な盗掘被害を受けており、出土品は17点のみだった。出土した陶俑から墓の造営年代は十六国時代後期と判明した。同時期の墓ではほとんど出土しない茶葉末釉双耳磁瓶（ちゃようまつゆうそうじじへい）も見つかった。

咸陽市渭城区で発掘した十六国時代大型墓のＭ４墓から出土したＡ型陶侍女立俑。（咸陽＝新華社配信）

M4墓では、過洞（通路）上方と前室頂部で土を削って建築物を模した装飾が計3カ所確認された。プロジェクトの責任者、同院の于春雷（う・しゅんらい）副研究員によると、前室頂部の土彫建築は木造を模した盝頂（ろくちょう＝中国伝統建築の屋根の一種）型の天井で、中央には九宮格（九つの正方形の升目）の藻井（そうせい＝天井装飾）が施されていた。十六国時代の墓では初の事例であり、重要な研究価値を持つ。

専門家は、M4墓が十六国時代の高位貴族の墓であり、関中（現在の陝西省中部）地区の皇室墓の可能性が高いと推測している。

咸陽市渭城区で発掘した十六国時代大型墓のＭ４墓で見つかった建築物を模した装飾の立面オルソ画像。（咸陽＝新華社配信）

于氏は、藻井は中国の伝統的な天井装飾様式で、漢に起源を持ち、歴史の中で外来文化を絶えず吸収し、多くは河西地域（甘粛省北西部）の石窟寺の天井で見つかっていると説明。十六国時代の墓で発見されたことは、多くの文化が融合した当時の状況を反映していると語った。（記者/張思潔、楊一苗）

咸陽市渭城区で発掘した十六国時代大型墓のＭ４墓から出土した茶葉末釉双耳磁瓶。（咸陽＝新華社配信）