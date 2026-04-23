MLB Japan公式Xは4月21日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平（31）がロッキーズ戦で52試合連続出塁を達成した場面を公開した。投稿では、安打で出塁した大谷が、2018年にレンジャーズの秋信守が記録したアジア選手最多の52試合連続出塁に並んだことを伝えている。

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動画では、大谷が3回の第2打席でホセ・キンタナ（37）から右前打を放って一塁へ到達。節目の一打のあとには、クリス・ウッドワード一塁コーチ（49）とヘルメットをこつんと合わせる場面も収められており、投稿文でも「これで秋信守のアジア選手の最多連続出塁である52試合に並びました！」と、祝福ムードたっぷりに紹介されている。

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この投稿にはXユーザーから「よっしゃー！ 大谷さん52連続出塁おめでとう。アジア記録並びおめでとうございます！」「最初にヒットを打った球場で、1000安打を達成！」「ひゃぁ！」「ナイス翔平 日本に元気を与えてくれてありがとう」といった祝福の声が寄せられている。