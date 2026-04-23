3人娘ユニット「わらべ」のかなえ役で知られるタレントの倉沢淳美が22日までに自身のインスタグラムを更新。20日に迎えた59歳の誕生日をゴージャスに楽しむ姿を公開した。



【写真】まさに絶景！「世界一高い位置にあるプール」から見た世界

「パームタワーの50階にあるAURA Skypool 世界一高い位置にある360℃見渡せるインフィニティープールです 思い出に残る誕生日になりました」とつづり、アラブ首長国連邦(UAE)ドバイにある超高層ビルのプールでくつろぐ姿を投稿。地上200メートルのプールでシャンパングラスを片手に振り返るカットは、他の高層ビルや海が眼下に広がる圧巻の眺めだ。倉沢も「This view is breathtaking」と息をのむような美しさに感動。最後に「還暦がぐいっと近場になりました 沢山のバースデーメッセージありがとうございます」と節目の日に届いたメッセージに感謝して結んだ。



優雅に迎えた記念日ショットにファンからは「素敵なお誕生日を過ごされたんですね」「トレーニングされてるから美body」「今も可愛い」「セレブ～」といったコメントが寄せられている。



倉沢は1982年、バラエティー番組「欽ちゃんのどこまでやるの!」の三つ子姉妹の次女・かなえ役でデビュー。1983年に「わらべ」としてリリースした「もしも明日が…。」が大ヒット。ソロ歌手としてのデビューや女優としての活動を経て、1995年にオーストラリア人男性と結婚。2011年からドバイ在住。長女のケイナも日本でタレント活動をしている。



（よろず～ニュース編集部）