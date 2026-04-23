プレミアリーグ 25/26の第34節 ボーンマスとリーズの試合が、4月23日04:00にバイタリティー・スタジアムにて行われた。

ボーンマスはエバニウソン（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズは田中 碧（MF）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ノア・オカフォー（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

46分、リーズが選手交代を行う。ジェイデン・ボーグル（DF）からジョー・ロドン（DF）に交代した。

60分に試合が動く。ボーンマスのマルコス・セネシ（DF）のアシストからイーライ ジュニア・クルーピ（FW）がゴールを決めてボーンマスが先制。

64分、リーズは同時に2人を交代。ジャカ・ビヨル（DF）、ノア・オカフォー（FW）に代わりルーカス・ヌメチャ（FW）、ウィルフリード・ニョント（FW）がピッチに入る。

67分、ボーンマスが選手交代を行う。デイビッド・ブルックス（MF）からRayan（FW）に交代した。

その直後の68分リーズが同点に追いつく。ボーンマスの選手によるオウンゴールにより1-1。試合は振り出しに。

73分、ボーンマスは同時に2人を交代。イーライ ジュニア・クルーピ（FW）、ライアン・クリスティー（FW）に代わりタイラー・アダムズ（MF）、アミン・アドリ（FW）がピッチに入る。

84分、リーズが選手交代を行う。ブレンデン・アーロンソン（MF）からショーン・ロングスタッフ（MF）に交代した。

後半終了間際の86分ボーンマスが逆転。タイラー・アダムズ（MF）のアシストからRayan（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

89分、リーズが選手交代を行う。田中 碧（MF）からヨエル・ピロー（FW）に交代した。

90分、ボーンマスが選手交代を行う。マーカス・タベルニエ（MF）からアレク・トート（MF）に交代した。

後半終了間際の90+7分リーズのショーン・ロングスタッフ（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は先発し89分までプレーした。

2026-04-23 06:10:10 更新