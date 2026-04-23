歌手でショートカットモデルの叶望立夏（かのん・りっか）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。モデルを務めたナイトブラ姿を投稿した。

「おうちデート？」と題し、谷間があらわな薄紫色のナイトブラ姿で家でくつろいでいるようなショットを公開した。「ナイトブラLUNAさん広告撮影オフショット 夏に向けてボディメイク強化してるよっ 1番良い体型で大好きな夏迎えるんだ」とつづった。

また「ナイトブラVIAGE様の広告モデルをさせていただきました」とグレーのナイトブラ姿でベッドの上で過ごすショットもアップ。「笑顔の絶えない撮影で楽しかったなあ」と振り返った。

さらに「サロンモデルin秋葉原」とし、茶色いノースリーブニットトップス姿のショートカットヘアを公開。「最近はよく、立夏ちゃんの画像を美容師さんに見せて切ってもらってるよと沢山言ってもらえます その言葉を聞くたび嬉しくて光栄です なりたいヘアスタイルを叶えて最高の気分で日々を過ごしていこう」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「めっちゃキレイ」「Sexyで可愛過ぎ」「めちゃくちゃ素敵」「綺麗でセクシー」「最高です」「オーラすごく感じる」「もうすでに良いボディ」「爆乳えっちすぎ」「おへそ丸出しでめっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。

叶望は大阪府出身。11年に「りっか」としてソロライブ活動を開始。13年3月、名前を「Ritsuka★」に変更。ロック系女性アイドルグループ「＆CRAZY」の活動にも参加。18年には「立夏」、24年1月からは「叶望立夏」に改名。ショートカットのヘアスタイルで、モデル活動も行っている。身長158センチ。スリーサイズはB88−W60−H88センチ。バストはGカップ。