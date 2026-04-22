G大阪vs福岡 スタメン発表
[4.22 J1百年構想リーグ WEST第17節](パナスタ)
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 18 荒木琉偉
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 47 中野伸哉
MF 8 食野亮太郎
MF 11 イッサム・ジェバリ
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
FW 42 南野遥海
控え
GK 1 東口順昭
DF 19 池谷銀姿郎
DF 21 初瀬亮
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 44 奥抜侃志
FW 7 宇佐美貴史
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 40 唐山翔自
監督
イェンス・ヴィッシング
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 5 上島拓巳
DF 16 岡哲平
DF 45 宮大樹
MF 11 見木友哉
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 27 道脇豊
MF 34 椎橋慧也
MF 47 橋本悠
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 辻岡佑真
DF 29 前嶋洋太
DF 33 山脇樺織
DF 37 田代雅也
MF 8 奥野耕平
MF 14 名古新太郎
FW 28 鶴野怜樹
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 18 荒木琉偉
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 47 中野伸哉
MF 8 食野亮太郎
MF 11 イッサム・ジェバリ
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
FW 42 南野遥海
控え
GK 1 東口順昭
DF 19 池谷銀姿郎
DF 21 初瀬亮
MF 10 倉田秋
MF 44 奥抜侃志
FW 7 宇佐美貴史
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 40 唐山翔自
監督
イェンス・ヴィッシング
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 5 上島拓巳
DF 16 岡哲平
DF 45 宮大樹
MF 11 見木友哉
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 27 道脇豊
MF 34 椎橋慧也
MF 47 橋本悠
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 辻岡佑真
DF 29 前嶋洋太
DF 33 山脇樺織
DF 37 田代雅也
MF 8 奥野耕平
MF 14 名古新太郎
FW 28 鶴野怜樹
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也