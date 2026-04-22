[4.22 J1百年構想リーグ WEST第17節](パナスタ)

※19:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[ガンバ大阪]

先発

GK 18 荒木琉偉

DF 4 中谷進之介

DF 5 三浦弦太

DF 15 岸本武流

DF 47 中野伸哉

MF 8 食野亮太郎

MF 11 イッサム・ジェバリ

MF 13 安部柊斗

MF 17 山下諒也

MF 27 美藤倫

FW 42 南野遥海

控え

GK 1 東口順昭

DF 19 池谷銀姿郎

DF 21 初瀬亮

MF 10 倉田秋

MF 16 鈴木徳真

MF 44 奥抜侃志

FW 7 宇佐美貴史

FW 23 デニス・ヒュメット

FW 40 唐山翔自

監督

イェンス・ヴィッシング

[アビスパ福岡]

先発

GK 41 藤田和輝

DF 5 上島拓巳

DF 16 岡哲平

DF 45 宮大樹

MF 11 見木友哉

MF 22 藤本一輝

MF 25 北島祐二

MF 27 道脇豊

MF 34 椎橋慧也

MF 47 橋本悠

FW 7 碓井聖生

控え

GK 99 オビ・パウエル・オビンナ

DF 15 辻岡佑真

DF 29 前嶋洋太

DF 33 山脇樺織

DF 37 田代雅也

MF 8 奥野耕平

MF 14 名古新太郎

FW 28 鶴野怜樹

FW 32 サニブラウン・ハナン

監督

塚原真也