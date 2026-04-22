ステーキハウス ブロンコビリーを全148店舗展開するブロンコビリーは、ブロンコビリーの肉のプロフェッショナルが世界中の産地を巡り、選び抜いた「炭焼き極選プレミアムサーロインステーキ」を4月24日から提供を開始する。

桜が散り、気が付けばゴールデンウィークも間近の時節となった。ゴールデンウィークは、旅行や帰省などで移動が増える一方、混雑やコストも伴う。こうした中、生活圏内で完結する過ごし方も選択肢の一つとなっている。限られた時間の中で、大切な人と楽しい食事の時間、「心地よいひと時」を提供したい。そんな思いから、肉のプロフェッショナルが気候・環境・飼料・肥育状況まで見極め、選び抜いた「極選プレミアムサーロインステーキ」を期間限定で提供する。



「極選プレミアムサーロインステーキ」

「極選プレミアムサーロインステーキ」は、200日以上穀物肥育され、赤身の濃厚な旨みと脂身の美味しさが際立つサーロインステーキ。ほどよい霜降りにきめ細かい肉質が特長のステーキを、炭焼きでこんがりジューシーに焼き上げる。



「肉厚とろあじフライ」

昨年に約7万食を販売した、人気の「肉厚とろあじフライ」を今年も同日から提供を開始する。あじの水揚量日本一を誇る長崎県産のふっくら肉厚で脂がのったあじフライを、注文が入ってから一つひとつ丁寧に揚げ、出来立てで熱々＆サクサクジューシーな「肉厚とろあじフライ」を楽しめる。

［小売価格］

炭焼き極選プレミアムサーロインステーキ

150g：2893円

200g：3663円

300g：5313円

400g：6633円

ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ＆炭焼き極選プレミアムサーロインステーキ：3608円

肉厚とろあじフライ：462円

（すべて税込）

［発売日］4月24日（金）

ブロンコビリー＝https://www.bronco.co.jp