「嫉妬や羨ましいという感情」ヒカキン麦茶の炎上に高須幹弥が指摘する現実
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美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【149円】ヒカキンがつくった新しい麦茶『ONICHA』が大炎上している本当の理由【600ml】」を公開した。YouTuberのHIKAKINがプロデュースした麦茶「ONICHA」に対して同業者から批判が相次いでいる現状について、価格設定やインフルエンサービジネスの構造を交えながら独自の視点で分析した。
高須氏はまず、全国のセブンイレブンで発売された同商品の価格設定に言及。他社のプライベートブランドの麦茶が60円から70円台で販売されている実態を挙げ、600mlで149円という価格は割高であると指摘した。さらに、麦茶は緑茶や紅茶などと比べて味の差が出にくく、本来は安価で大量に消費される飲料であると説明。その上で、価格が高いにもかかわらず「国産ではなく海外産の大麦」を使用している点に触れ、コストパフォーマンスへの疑問を呈した。
続けて、インフルエンサーが関わる商品のビジネスモデルについて解説を展開する。一般的な傾向として、売り上げの約10パーセントがロイヤリティとしてプロデューサー側に支払われる仕組みがあると語り、「一部の情報弱者の方たちは、他の商品より良いものだと思い込んで買ってしまう」と、影響力に依存した販売構造の罠を指摘した。高須氏は、美容クリニックなどでも同様の名義貸しビジネスが存在することに触れ、中身が伴わなくてもインフルエンサーの宣伝力によって価格が引き上げられている社会の現状に警鐘を鳴らした。
一方で、同業のYouTuberたちがこぞって同商品を批判する真の背景については、「嫉妬や羨ましいといった複雑な感情が入り交じっている」と断言。プロテインやカップラーメンといった競争の激しいジャンルではなく、これまで誰も参入していなかった「麦茶」というブルーオーシャンを開拓し、利益を得ようとする姿への同業者ならではのやっかみが炎上の根底にあると見解を示した。
最後に高須氏は、商品が市場で生き残る条件として「本当に良い商品であればずっと残る」と語り、一時的なブームではなく本質的な品質が問われると主張した。また、あえて高額な価格設定で勝負に出たことに対しては、「相当美味しいんじゃないかと期待している」と述べ、実際に自身で味わうことへの楽しみを覗かせて動画を締めくくった。
高須氏はまず、全国のセブンイレブンで発売された同商品の価格設定に言及。他社のプライベートブランドの麦茶が60円から70円台で販売されている実態を挙げ、600mlで149円という価格は割高であると指摘した。さらに、麦茶は緑茶や紅茶などと比べて味の差が出にくく、本来は安価で大量に消費される飲料であると説明。その上で、価格が高いにもかかわらず「国産ではなく海外産の大麦」を使用している点に触れ、コストパフォーマンスへの疑問を呈した。
続けて、インフルエンサーが関わる商品のビジネスモデルについて解説を展開する。一般的な傾向として、売り上げの約10パーセントがロイヤリティとしてプロデューサー側に支払われる仕組みがあると語り、「一部の情報弱者の方たちは、他の商品より良いものだと思い込んで買ってしまう」と、影響力に依存した販売構造の罠を指摘した。高須氏は、美容クリニックなどでも同様の名義貸しビジネスが存在することに触れ、中身が伴わなくてもインフルエンサーの宣伝力によって価格が引き上げられている社会の現状に警鐘を鳴らした。
一方で、同業のYouTuberたちがこぞって同商品を批判する真の背景については、「嫉妬や羨ましいといった複雑な感情が入り交じっている」と断言。プロテインやカップラーメンといった競争の激しいジャンルではなく、これまで誰も参入していなかった「麦茶」というブルーオーシャンを開拓し、利益を得ようとする姿への同業者ならではのやっかみが炎上の根底にあると見解を示した。
最後に高須氏は、商品が市場で生き残る条件として「本当に良い商品であればずっと残る」と語り、一時的なブームではなく本質的な品質が問われると主張した。また、あえて高額な価格設定で勝負に出たことに対しては、「相当美味しいんじゃないかと期待している」と述べ、実際に自身で味わうことへの楽しみを覗かせて動画を締めくくった。
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チャンネル情報
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。