焼きたてゆかりの

ファクトリーショップ

GWに1周年記念企画

名古屋土産の定番として愛され続けている「坂角総本舖」。その新業態として「三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス」にオープンした工房併設店舗『BANKAKU FACTORY SHOP』がこの春、1周年！

何と言っても話題を集めたのが、名物えびせんべいの「ゆかり」を焼きたてで販売しているところ。その香ばしさが人気を博して、累計客数は5万人を突破！

そんな『BANKAKU FACTORY SHOP』では4月24日(金)より、1周年の感謝も込めて期間限定の様々なキャンペーンを展開。

目玉となるのは、他の店舗とはひと味違うファクトリーショップならではの限定商品や特別仕様のラインナップ。

工場直売という強みを生かした、できたての美味しさやお得なセットなど普段使いにも手土産にも嬉しい！

1周年記念企画

①焼きたてゆかりクリームチーズ付き

-4/24(金)～5/6(水)-

焼きたて「ゆかり」の香ばしさと相性◎な北海道クリームチーズを組み合わせた、期間限定の美味しさを楽しめます。

カップに入れての提供です。お早めに味わってください！

162円

②大入袋

-4/24(金)～4/26(日)-

各日数量限定

合計1,660円分の商品をお値打ち価格で販売。

「坂角総本舗」を代表する「ゆかり」「さくさく日記」「八樂」の3種類のえびせんべいを詰め合わせています。

1,080円※ひとり5点まで

③カプセルくじ

-4/24(金)～5/6(水)-

1,296円以上のお買い上げで、カプセルくじに1回チャレンジできます。

・A賞…YUKARUIco1袋

・B賞…焼きたて ゆかり引換券1枚※

商品購入時に使えるチケット

・C賞…ゆかり1枚

④YUKARIco(ゆかりこ)

-4/24(金)～通期販売

オンライン通販限定商品「YUKARIco」の通期販売をスタート。

チップス状の「ゆかり」と千葉県産ピーナッツのミックスで、家飲みのおつまみや、お手軽なお土産等にぴったり。

345円

焼きたて「ゆかり」について

全国でも、ここだけの販売です。店頭で注文ごとに「ゆかり」を焼き上げてくれます。

焼き時間は10時～閉店1時間前までで、5月1日(金)からは平日10時30分～に変更。とびきりの香ばしさをぜひ味わってください。

108円/1枚

運用は状況により変更になる場合があり、また十分な枚数を用意をしていますが、毎日の予定数がなくなり次第終了となるので、ご注意を。

お得感も満足感もあり！

GWで来名した友人にも

ナゴヤドット読者の皆様にとって嬉しいのは、品質・安心感・ちょっとした特別感のバランスの良さ。

①日常使いできる価格帯

②信頼できる老舗ブランド

③ここにしかない限定感

『BANKAKU FACTORY SHOP』は、その全てを満たしてくれる存在です。

この3点が揃っているからこそ、ちょっといいものを気軽に、というニーズにぴったりで、忙しい毎日の中でも、自分へのご褒美や家族へのちょっとしたおやつとして、無理なく取り入れられるのが魅力。

今回の1周年記念企画は期間限定の特別なキャンペーンです。愛知発祥のブランドだからこそ地元で楽しむ意義がある、そんな一周年記念ではないでしょうか。

またゴールデンウィ―クということもあり、県外から訪れた親戚や友人を案内する場所としても重宝しそうですね。

いつもの「ゆかり」や「坂角総本舗」とはひと味違う魅力を、この機会にぜひ体験してみてください！

ゆかりとは？

「坂角総本舖」の代表商品。

江戸時代の製法に由来する匠の技で、丹念に焼き上げた深く香ばしい味わいです。

原料の約7割に天然のえびを使用。豊富なカルシウムとたんぱく質を含んでいます。1枚わずか21kcalの低脂肪も特徴。

昭和41年の命名発売以来35億枚を出荷。名古屋土産、贈答品として多くの人に愛されています。

坂角総本舖とは？

始祖・坂 角次郎(ばん かくじろう)の姓と名をとり、1889年(明治22年)に横須賀(現在の愛知県東海市)で創業。

江戸時代に徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出したえびせんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子作りを追求しています。

店舗名：BANKAKU FACTORY SHOP

住所：名古屋市港区港明2-3-2ららぽーと名古屋みなとアクルス1F

営業時間：10:00～20:00※土日祝～21:00

定休日：ららぽーとに準ずる

公式サイト：https://www.bankaku.co.jp/