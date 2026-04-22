プレミアリーグ 25/26の第34節 ブライトンとチェルシーの試合が、4月22日04:00にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。

ブライトンは三笘 薫（MF）、ジョルジニオ・ルター（FW）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはリアム・デラップ（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）、マルク・ククレジャ（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。ブライトンのフェルディ・カディオグル（DF）がゴールを決めてブライトンが先制。

ここで前半が終了。1-0とブライトンがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、チェルシーが選手交代を行う。ウェスレー・フォファナ（DF）からアレハンドロ・ガルナチョ（FW）に交代した。

46分、ブライトンが選手交代を行う。マッツ・ウィーファー（MF）からヨエル・フェルトマン（DF）に交代した。

56分ブライトンが追加点。ジョルジニオ・ルター（FW）のアシストからジャック・ヒンシュルウッド（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

72分、チェルシーは同時に2人を交代。リアム・デラップ（FW）、ロメオ・ラビア（MF）に代わりマルク・ギウ（FW）、ダリオ・エッスゴ（MF）がピッチに入る。

77分、ブライトンが選手交代を行う。ヤンクバ・ミンテ（FW）からマキシム・デクーパー（DF）に交代した。

82分、ブライトンは同時に2人を交代。三笘 薫（MF）、ジョルジニオ・ルター（FW）に代わりヤシン・アヤリ（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+1分ブライトンが追加点。マキシム・デクーパー（DF）のアシストからダニー・ウェルベック（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ブライトンが3-0で勝利した。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）は先発し82分までプレーした。

2026-04-22 06:00:08 更新